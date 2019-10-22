Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Эль-Араби 23
Гильерме 79
2:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 34
Левандовски 62
Толиссо 75
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
22 окт. 2019, 22:00 МСК
22.10.2019, 22:00 МСК
вторник
Составы
Олимпиакос
мин
1
Са
Жозе Са
90
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
3
Семеду
Рубен Семеду
90
21
Цимикас
Константинос Цимикас
90
20
Мерья
Яссин Мерья
90
5
Бухалакис
Андреас Бухалакис
90
8
Гильерме
Гильерме
79'
79'
90
4
Камара
Мади Камара
90
11
Эль-Араби
Юссеф Эль-Араби
23'
23'
90
10
Поденсе
Даниэль Поденсе
90
19
Масурас
Георгиос Масурас
90
Запасные
16
Аллен
Бобби Аллен
34
Пападопулос
Авраам Пападопулос
76
Гаспар
Бруну Гаспар
9
Герреро
Мигель Анхель Герреро
97
Ранджелович
Лазар Ранджелович
22
Ловера
Максимилиано Ловера
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
34'
62'
34', 62'
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
17
Боатенг
Джером Боатенг
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
14
Перишич
Иван Перишич
18
Горецка
Леон Горецка
24
Толиссо
Корентен Толиссо
75'
29
Коман
Кингсли Коман