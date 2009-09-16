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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Торосидис 79
1:0
Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
16 сент. 2009, 21:45 МСК
16.09.2009, 21:45 МСК
среда
Виктор Кашшаи
Виктор Кашшаи
Главный Судья
Составы
Олимпиакос
мин
0
Никополидис
Антониос Никополидис
90
0
Доми
Дидье Доми
90
0
Мельберг
Олоф Мельберг
90
0
Жевлаков
Михал Жевлаков
90
0
Пападопулос
Авраам Пападопулос
90
0
Торосидис
Василис Торосидис
79'
79'
86
0
Заири
Жаоад Заири
90
0
Леонардо
Леонардо
82
0
Ледесма
Кристиан Рауль Ледесма
90
0
Дуду
Дуду
90
0
Диого
Диого
75
Запасные
0
Пардо
Урко Пардо
0
Пантос
Анастасиос Пантос
0
Браво
Рауль Браво
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
0
Столтидис
Йероклис Столтидис
0
Митроглу
Костас Митроглу
АЗ Алкмаар
мин
0
Ромеро
Серхио Ромеро
90
0
Ялинс
Кью Ялинс
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Схаарс
Стейн Схаарс
90
0
Мартенс
Маартен Мартенс
80
0
Дембеле
Мусса Дембеле
90
0
Мендес
Давид Мендес
72
0
Эль-Хамдауи
Мунир Эль-Хамдауи
78
0
Холмен
Бретт Холмен
90
Запасные
0
Дидулица
Джой Дидулица
0
Клаван
Рагнар Клаван
0
Поульсен
Симон Поульсен
0
Свертс
Жиль Свертс
0
Ленс
Джермейн Ленс
0
Лейкс
Кеес Лейкс
0
Пелле
Грациано Пелле