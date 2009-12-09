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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
1:0
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2009, 22:45 МСК
9.12.2009, 22:45 МСК
среда
Лусилиу Батишта
Лусилиу Батишта
Главный Судья
Составы
Олимпиакос
мин
0
Никополидис
Антониос Никополидис
90
0
Браво
Рауль Браво
90
0
Мельберг
Олоф Мельберг
90
0
Пападопулос
Авраам Пападопулос
90
0
Галициос
Георгиос Галициос
90
0
Леонардо
Леонардо
90
0
Дуду
Дуду
86
0
Мареска
Энцо Мареска
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
90
0
Галлетти
Лучано Галлетти
90
0
Митроглу
Костас Митроглу
90
Запасные
0
Пардо
Урко Пардо
0
Доми
Дидье Доми
0
Пантос
Анастасиос Пантос
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
0
Заири
Жаоад Заири
0
Никлициотис
Георгиос Никлициотис
0
Кацикояннис
Георгиос Кацикояннис
Арсенал
мин
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
0
Крус
Томас Крус
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
0
Бартли
Кайл Бартли
90
0
Уилшир
Джек Уилшир
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
90
0
Мерида
Фран Мерида
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
0
Вела
Карлос Вела
90
Запасные
0
Манноне
Вито Манноне
0
Истмонд
Крэйг Истмонд
0
Эйлинг
Люк Эйлинг
0
Коклен
Франсис Коклен