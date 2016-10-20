Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Фигейраш 25
Эльюнусси 33
Себа 34
Себа 65
4:1
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Кабананга 54
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
20 окт. 2016, 22:05 МСК
20.10.2016, 22:05 МСК
четверг
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Олимпиакос
мин
28
Мартинш
Андре Мартинш
90
31
Леали
Никола Леали
90
6
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
3
Ботиа
Альберто Ботиа
90
77
Фигейраш
Диого Фигейраш
25'
25'
90
45
Рецос
Панайотис Рецос
90
18
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
33'
33'
69
7
Фортунис
Константинос Фортунис
79
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
74
9
Кардосо
Оскар Кардосо
90
92
Себа
Себа
34'
65'
34', 65'
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
36
Виана
Бруно Виана
10
Домингес
Алехандро Домингес
19
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
8
Бухалакис
Андреас Бухалакис
52
Мантатис
Георгиос Мантатис
99
Идейе
Браун Идейе
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
90
17
Нусербаев
Танат Нусербаев
59
25
Малый
Сергей Малый
90
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
88
Каньяс
Рохер Каньяс
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
8
Тагыберген
Асхат Тагыберген
63
23
Твумаси
Патрик Твумаси
90
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
54'
54'
72
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
14
Шитов
Игорь Шитов
28
Кульбеков
Биржан Кульбеков
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
12
Наджарян
Геворг Наджарян
31
Жунусов
Абай Жунусов
10
Деспотович
Джордже Деспотович