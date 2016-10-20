Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Фигейраш 25
Эльюнусси 33
Себа 34
Себа 65
4:1
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Кабананга 54
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
20 окт. 2016, 22:05 МСК
20.10.2016, 22:05 МСК
четверг
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Олимпиакос
мин
28
Мартинш
Андре Мартинш
90
31
Леали
Никола Леали
90
6
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
3
Ботиа
Альберто Ботиа
90
77
Фигейраш
Диого Фигейраш
25'
25'
90
45
Рецос
Панайотис Рецос
90
18
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
33'
33'
69
7
Фортунис
Константинос Фортунис
79
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
74
9
Кардосо
Оскар Кардосо
90
92
Себа
Себа
34'
65'
34', 65'
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
36
Виана
Бруно Виана
10
Домингес
Алехандро Домингес
19
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
8
Бухалакис
Андреас Бухалакис
52
Мантатис
Георгиос Мантатис
99
Идейе
Браун Идейе
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
27
Логвиненко
Юрий Логвиненко
90
17
Нусербаев
Танат Нусербаев
59
25
Малый
Сергей Малый
90
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
90
5
Аничич
Марин Аничич
90
88
Каньяс
Рохер Каньяс
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
8
Тагыберген
Асхат Тагыберген
63
23
Твумаси
Патрик Твумаси
90
30
Кабананга
Жуниор Кабананга
54'
54'
72
Запасные
35
Мокин
Александр Мокин
14
Шитов
Игорь Шитов
28
Кульбеков
Биржан Кульбеков
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
12
Наджарян
Геворг Наджарян
31
Жунусов
Абай Жунусов
10
Деспотович
Джордже Деспотович