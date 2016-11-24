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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Фортунис 48
1:1
Матч завершен
Янг Бойз
Берн
Оаро 58
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
24 нояб. 2016, 23:05 МСК
24.11.2016, 23:05 МСК
четверг
Мирослав Зелинка
Мирослав Зелинка
Главный Судья
Составы
Олимпиакос
мин
31
Леали
Никола Леали
90
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
6
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
3
Ботиа
Альберто Ботиа
90
77
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
45
Рецос
Панайотис Рецос
90
18
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
84
7
Фортунис
Константинос Фортунис
48'
48'
90
28
Мартинш
Андре Мартинш
90
99
Идейе
Браун Идейе
90
92
Себа
Себа
90
Запасные
33
Хутесиотис
Лефтерис Хутесиотис
14
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
36
Виана
Бруно Виана
19
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
8
Бухалакис
Андреас Бухалакис
52
Мантатис
Георгиос Мантатис
32
Андруцос
Атанасиос Андруцос
Янг Бойз
мин
18
Мвого
Ивон Мвого
90
8
Лецяск
Ян Лецяск
90
5
фон Берген
Стив фон Берген
90
7
Сулеймани
Миралем Сулеймани
59
23
Суттер
Скотт Суттер
90
6
Бертоне
Леонардо Бертоне
90
35
Жуниор
Секу Саного Жуниор
77
80
Бенито
Лорис Бенито
90
19
Шик
Торстен Шик
89
28
Закария
Денис Закария
90
99
Оаро
Гийом Оаро
58'
58'
90
Запасные
1
Вельфли
Марко Вельфли
39
Йосс
Свен Йосс
26
Бюрги
Николас Бюрги
34
Дуа
Квандво Дуа
51
Эбишер
Михел Эбишер
9
Герндт
Александер Герндт
11
Фрай
Михаэль Фрай