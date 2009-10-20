Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
Митроглу 43
Столтидис 90
2:1
Матч завершен
Стандард
Льеж
Де Камарго 37
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
20 окт. 2009, 21:45 МСК
20.10.2009, 21:45 МСК
вторник
Педру Проэнса
Педру Проэнса
Главный Судья
Составы
Олимпиакос
мин
0
Никополидис
Антониос Никополидис
90
0
Браво
Рауль Браво
90
0
Мельберг
Олоф Мельберг
90
0
Жевлаков
Михал Жевлаков
90
0
Пападопулос
Авраам Пападопулос
90
0
Заири
Жаоад Заири
72
0
Дуду
Дуду
90
0
Мареска
Энцо Мареска
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
90
0
Галлетти
Лучано Галлетти
90
0
Митроглу
Костас Митроглу
43'
43'
90
Запасные
0
Пардо
Урко Пардо
0
Доми
Дидье Доми
0
Галициос
Георгиос Галициос
0
Леонардо
Леонардо
0
Торосидис
Василис Торосидис
0
Столтидис
Йероклис Столтидис
90'
0
Ледесма
Кристиан Рауль Ледесма
Стандард
мин
0
Болат
Синан Болат
90
0
Сарр
Мохамед Сарр
90
0
Роша
Рикарду Роша
90
0
Фелипе
Фелипе
90
0
Мангала
Эльяким Мангала
90
0
Камоццато
Маркос Камоццато
90
0
Йованович
Милан Йованович
90
0
Витсель
Аксель Витсель
90
0
Дальма
Вильфрид Дальма
48
0
Мбокани
Дьемерси Мбокани
90
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
37'
37'
89
Запасные
0
ван Хаут
Кристоф ван Хаут
0
Горо
Горо
0
Мюлемо
Ландри Мюлемо
0
Никез
Бенжамен Никез
0
Яган
Гирач Яган
0
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
0
Траоре
Мусса Траоре