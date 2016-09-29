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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Олимпиакос
Пирей
0:1
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Сотириу 10
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
29 сент. 2016, 22:05 МСК
29.09.2016, 22:05 МСК
четверг
Павел Гиль
Павел Гиль
Главный Судья
Составы
Олимпиакос
мин
5
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
31
Леали
Никола Леали
90
6
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
3
Ботиа
Альберто Ботиа
90
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
77
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
11
Марин
Марко Марин
78
7
Фортунис
Константинос Фортунис
64
19
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
79
99
Идейе
Браун Идейе
90
92
Себа
Себа
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
36
Виана
Бруно Виана
10
Домингес
Алехандро Домингес
4
Ромао
Алексис Ромао
28
Мартинш
Андре Мартинш
9
Кардосо
Оскар Кардосо
18
Эльюнусси
Мохамед Эльюнусси
АПОЭЛ
мин
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
16
Винисиус
Винисиус
90
3
Лаго
Роберто Лаго
90
5
Карлао
Карлао
90
30
Меркис
Георгис Меркис
90
21
Миланов
Живко Миланов
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
10
Бертольо
Факундо Бертольо
65
77
Вандер
Вандер
68
20
Сотириу
Пиерос Сотириу
10'
10'
90
70
Янниотас
Яннис Янниотас
82
Запасные
78
Пардо
Урко Пардо
23
Астис
Иньяки Астис
46
Алонефтис
Эфстатиос Алонефтис
11
Александру
Нектариос Александру
88
Брессан
Ренан Брессан
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
4
Артиматас
Костакис Артиматас