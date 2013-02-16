Матч завершен
Олдхэм
Олдхэм
2:2
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Кубок Англии, 1/8 финала

Кубок Англии,

1/8 финала

Англия
16 февр. 2013, 21:00 МСК
16.02.2013, 21:00 МСК
суббота
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