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Океан VS Тюмень
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Океан - Тюмень: 01 мая 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Океан
Находка
1:0
Океан - Тюмень: 01 мая 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
1 мая 1992, 23:00 МСК
1.05.1992, 23:00 МСК
пятница
Составы
События
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Прогнозы
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
21.07.1992
21 июля 1992
вт
23:00
Тюмень
3 : 3
Океан
21.07.1992
21 июля 1992
вт
23:00
Тюмень
3
Океан
3
01.05.1992
01 мая 1992
пт
23:00
Океан
1 : 0
Тюмень
01.05.1992
01 мая 1992
пт
23:00
Океан
1
Тюмень
0
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