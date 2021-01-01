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Океан VS ЦСКА
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Океан - ЦСКА: 29 июля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
Океан
Находка
5:2
Океан - ЦСКА: 29 июля 1992 смотреть онлайн
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 17 тур
РПЛ,
17 тур
Россия
29 июля 1992, 23:00 МСК
29.07.1992, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
События
Матч окончен 5:2
Прошлые матчи
17.07.1993
17 июля 1993
сб
23:00
Океан
1 : 0
ЦСКА
17.07.1993
17 июля 1993
сб
23:00
Океан
1
ЦСКА
0
30.03.1993
30 марта 1993
вт
23:00
ЦСКА
0 : 0
Океан
30.03.1993
30 марта 1993
вт
23:00
ЦСКА
0
Океан
0
29.07.1992
29 июля 1992
ср
23:00
Океан
5 : 2
ЦСКА
29.07.1992
29 июля 1992
ср
23:00
Океан
5
ЦСКА
2
13.05.1992
13 мая 1992
ср
23:00
ЦСКА
2 : 0
Океан
13.05.1992
13 мая 1992
ср
23:00
ЦСКА
2
Океан
0
Новости
Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
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Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
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#Ивица Олич
22 марта, 20:03
Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
#Ивица Олич
22 марта, 14:43
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
2
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23 марта, 13:01
Братья Березуцкие остаются в ЦСКА
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22 марта, 14:33
«Чемпионат»: Олич подписал контракт с ЦСКА, 23 марта – официальное представление команде
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Олич станет тренером ЦСКА. Об этом сообщают три источника
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«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
ЦСКА получил пять красных карточек в 12 последних играх с «Зенитом». У «Зенита» – ни одной
17 марта, 23:13
ЦСКА – «Зенит» – 1:3. ЦСКА победил один раз в 16 последних матчах с «Зенитом»
1
17 марта, 22:39
1