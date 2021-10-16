Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм: 16 октября 2021 смотреть онлайн

Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
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Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм: 16 октября 2021 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
16 окт. 2021, 17:00 МСК
16.10.2021, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
3
Дамметт
Пол Дамметт
18
Фернандес
Федерико Фернандес
17
Крафт
Эмиль Крафт
8
Шелви
Джонджо Шелви
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
24
Альмирон
Мигель Альмирон
23
Мерфи
Джейкоб Мерфи
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
Запасные
29
Гиллеспи
Марк Гиллеспи
-
2
Кларк
Киран Кларк
-
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
-
5
Шер
Фабиан Шер
-
15
Льюис
Джамаль Льюис
-
16
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
4
Лонгстафф
Мэттью Лонгстафф
-
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
-
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
-
Главный тренер
Стив Брюс
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон

Прошлые матчи

04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:05
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Тоттенхэм
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:05
Ньюкасл Юнайтед
2
Тоттенхэм
2
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
Тоттенхэм
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
Тоттенхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
1
15.07.2020 15 июля 2020 ср 20:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 3
Тоттенхэм
15.07.2020 15 июля 2020 ср 20:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Тоттенхэм
3
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:30
Тоттенхэм
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:30
Тоттенхэм
0
Ньюкасл Юнайтед
1
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 15:30
Тоттенхэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 15:30
Тоттенхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 14:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Тоттенхэм
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 14:30
Ньюкасл Юнайтед
1
Тоттенхэм
2
09.05.2018 09 мая 2018 ср 22:00
Тоттенхэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
09.05.2018 09 мая 2018 ср 22:00
Тоттенхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 15:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Тоттенхэм
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 15:30
Ньюкасл Юнайтед
0
Тоттенхэм
2
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Ньюкасл Юнайтед
5 : 1
Тоттенхэм
15.05.2016 15 мая 2016 вс 17:00
Ньюкасл Юнайтед
5
Тоттенхэм
1
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:00
Тоттенхэм
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 19:00
Тоттенхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
2
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 3
Тоттенхэм
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Тоттенхэм
3
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 16:30
Тоттенхэм
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 16:30
Тоттенхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
2
12.02.2014 12 февр. 2014 ср 22:45
Ньюкасл Юнайтед
0 : 4
Тоттенхэм
12.02.2014 12 февр. 2014 ср 22:45
Ньюкасл Юнайтед
0
Тоттенхэм
4
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 15:00
Тоттенхэм
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 15:00
Тоттенхэм
0
Ньюкасл Юнайтед
1
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 15:45
Тоттенхэм
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 15:45
Тоттенхэм
2
Ньюкасл Юнайтед
1
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 19:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Тоттенхэм
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 19:30
Ньюкасл Юнайтед
2
Тоттенхэм
1
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 20:30
Тоттенхэм
5 : 0
Ньюкасл Юнайтед
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 20:30
Тоттенхэм
5
Ньюкасл Юнайтед
0
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Тоттенхэм
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
2
Тоттенхэм
2
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Тоттенхэм
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Тоттенхэм
1
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 18:00
Тоттенхэм
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 18:00
Тоттенхэм
2
Ньюкасл Юнайтед
0

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