Ньюкасл Юнайтед - Шеффилд Юнайтед: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Ньюкасл Юнайтед
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Ньюкасл Юнайтед - Шеффилд Юнайтед: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
АПЛ, 37 тур

АПЛ,

37 тур

Англия
15 мая 2021, 17:00 МСК
15.05.2021, 17:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
3
Дамметт
Пол Дамметт
2
Кларк
Киран Кларк
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
21
Фрейзер
Райан Фрейзер
14
Хэйден
Айзек Хэйден
8
Шелви
Джонджо Шелви
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
24
Альмирон
Мигель Альмирон
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
-
18
Фернандес
Федерико Фернандес
-
15
Льюис
Джамаль Льюис
-
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
-
16
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
23
Мерфи
Джейкоб Мерфи
-
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
-
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
-
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
-
Шеффилд Юнайтед
мин
1
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
3
Стивенс
Энда Стивенс
6
Бешам
Крис Бешам
22
Ампаду
Итан Ампаду
29
Брайан
Кин Брайан
2
Балдок
Джордж Балдок
4
Флек
Джон Флек
16
Норвуд
Оливер Норвуд
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
10
Шарп
Билли Шарп
14
Бурк
Оливер Бурк
Запасные
18
Фодеринхэм
Уэс Фодеринхэм
-
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
-
13
Лоу
Макс Лоу
-
20
Богль
Джайден Богль
-
23
Осборн
Бен Осборн
-
9
МакБарни
Оливер МакБарни
-
11
Муссе
Ли Муссе
-
24
Брустер
Риан Брустер
-

Прошлые матчи

12.01.2021 12 янв. 2021 вт 21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
12.01.2021 12 янв. 2021 вт 21:00
Шеффилд Юнайтед
1
Ньюкасл Юнайтед
0
21.06.2020 21 июня 2020 вс 16:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
21.06.2020 21 июня 2020 вс 16:00
Ньюкасл Юнайтед
3
Шеффилд Юнайтед
0
05.12.2019 05 дек. 2019 чт 22:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
05.12.2019 05 дек. 2019 чт 22:30
Шеффилд Юнайтед
0
Ньюкасл Юнайтед
2

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