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Ньюкасл Юнайтед VS Шеффилд Юнайтед
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Ньюкасл Юнайтед - Шеффилд Юнайтед: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
-:-
Ньюкасл Юнайтед - Шеффилд Юнайтед: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
АПЛ, 37 тур
АПЛ,
37 тур
Англия
15 мая 2021, 17:00 МСК
15.05.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
3
Дамметт
Пол Дамметт
2
Кларк
Киран Кларк
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
21
Фрейзер
Райан Фрейзер
14
Хэйден
Айзек Хэйден
8
Шелви
Джонджо Шелви
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
24
Альмирон
Мигель Альмирон
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
-
18
Фернандес
Федерико Фернандес
-
15
Льюис
Джамаль Льюис
-
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
-
16
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
23
Мерфи
Джейкоб Мерфи
-
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
-
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
-
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
-
Шеффилд Юнайтед
мин
1
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
3
Стивенс
Энда Стивенс
6
Бешам
Крис Бешам
22
Ампаду
Итан Ампаду
29
Брайан
Кин Брайан
2
Балдок
Джордж Балдок
4
Флек
Джон Флек
16
Норвуд
Оливер Норвуд
7
Ландстрем
Джон Ландстрем
10
Шарп
Билли Шарп
14
Бурк
Оливер Бурк
Запасные
18
Фодеринхэм
Уэс Фодеринхэм
-
15
Ягиелка
Фил Ягиелка
-
13
Лоу
Макс Лоу
-
20
Богль
Джайден Богль
-
23
Осборн
Бен Осборн
-
9
МакБарни
Оливер МакБарни
-
11
Муссе
Ли Муссе
-
24
Брустер
Риан Брустер
-
Прошлые матчи
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
21:00
Шеффилд Юнайтед
1
Ньюкасл Юнайтед
0
21.06.2020
21 июня 2020
вс
16:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
21.06.2020
21 июня 2020
вс
16:00
Ньюкасл Юнайтед
3
Шеффилд Юнайтед
0
05.12.2019
05 дек. 2019
чт
22:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
05.12.2019
05 дек. 2019
чт
22:30
Шеффилд Юнайтед
0
Ньюкасл Юнайтед
2
Новости
Тренер «Ньюкасла» подрался с собственным игроком. Из-за слов «Ты трус!» и обвинения в пропущенном голе
#Ньюкасл
04 марта, 16:50
Рондон ездил за любимым тренером в Китай, учил детей языкам и ждал перехода в «МЮ»
#Саломон Рондон
15 февраля, 19:20
Новый герой Англии: называет себя Чеширским Котом, чуть не ушел из команды из-за фингала и обожает моду
#Доминик Калверт-Льюин
10 октября 2020, 16:52
Он вырос в «МЮ» и ждал первого матча пять лет. За это время даже побил рекорд Гиннесса по одеванию на скорость
#Дин Хендерсон
23 сентября 2020, 13:09
🇸🇦 Две проблемы мешают сделке Саудовской Аравии по «Ньюкаслу»: телепиратство и нарушения прав человека
#Ньюкасл
29 апреля 2020, 22:46
#
Новости матча
Тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер ушел из клуба. При нем команда поднялась из третьего дивизиона в АПЛ
14 марта, 10:31
«Шеффилд Юнайтед» победил в АПЛ впервые в сезоне
12 января, 23:37
«Шеффилд» снова проиграл. В этом сезоне АПЛ у него ни одной победы
29 декабря 2020, 23:03
В «Шеффилде» вспышка коронавируса
29 декабря 2020, 20:50
«Шеффилд» почти победил впервые в сезоне АПЛ, но пропустил гол за три минуты до конца основного времени
20 декабря 2020, 17:15
«Ньюкасл» объявил о переносе матча с «Астон Виллой» из-за коронавируса
01 декабря 2020, 21:17
«Шеффилд» – единственная команда из АПЛ, у которой в этом сезоне нет ни одной победы
29 ноября 2020, 15:44
Алан Пардью – технический директор софийского ЦСКА. В 2012-м он признавался лучшим тренером АПЛ
23 ноября 2020, 17:11