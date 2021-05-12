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Ньюкасл Юнайтед VS Манчестер Сити
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Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
-:-
Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Сити: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 36 тур
АПЛ,
36 тур
Англия
12 мая 2021, 21:45 МСК
12.05.2021, 21:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
3
Дамметт
Пол Дамметт
2
Кларк
Киран Кларк
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
21
Фрейзер
Райан Фрейзер
14
Хэйден
Айзек Хэйден
8
Шелви
Джонджо Шелви
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
24
Альмирон
Мигель Альмирон
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
-
18
Фернандес
Федерико Фернандес
-
15
Льюис
Джамаль Льюис
-
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
-
16
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
23
Мерфи
Джейкоб Мерфи
-
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
-
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
-
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
-
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
22
Менди
Бенжамин Менди
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
27
Канселу
Жоау Канселу
16
Родри
Родри
20
Силва
Бернарду Силва
21
Торрес
Ферран Торрес
10
Агуэро
Серхио Агуэро
9
Жезус
Габриэль Жезус
Запасные
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
2
Уокер
Кайл Уокер
-
11
Зинченко
Александр Зинченко
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
-
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
-
47
Фоден
Фил Фоден
-
26
Марез
Рияд Марез
-
Прошлые матчи
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
23:00
Манчестер Сити
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
23:00
Манчестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
0
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
Манчестер Сити
5 : 0
Ньюкасл Юнайтед
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
Манчестер Сити
5
Ньюкасл Юнайтед
0
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Манчестер Сити
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Сити
2
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Манчестер Сити
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:30
Ньюкасл Юнайтед
2
Манчестер Сити
2
29.01.2019
29 янв. 2019
вт
23:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Манчестер Сити
29.01.2019
29 янв. 2019
вт
23:00
Ньюкасл Юнайтед
2
Манчестер Сити
1
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
19:30
Манчестер Сити
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
19:30
Манчестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
1
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
20:30
Манчестер Сити
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
20:30
Манчестер Сити
3
Ньюкасл Юнайтед
1
27.12.2017
27 дек. 2017
ср
22:45
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Манчестер Сити
27.12.2017
27 дек. 2017
ср
22:45
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Сити
1
19.04.2016
19 апр. 2016
вт
21:45
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Манчестер Сити
19.04.2016
19 апр. 2016
вт
21:45
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Сити
1
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
17:00
Манчестер Сити
6 : 1
Ньюкасл Юнайтед
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
17:00
Манчестер Сити
6
Ньюкасл Юнайтед
1
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
20:30
Манчестер Сити
5 : 0
Ньюкасл Юнайтед
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
20:30
Манчестер Сити
5
Ньюкасл Юнайтед
0
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Манчестер Сити
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Сити
2
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:05
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Манчестер Сити
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:05
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Сити
2
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
22:00
Манчестер Сити
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
22:00
Манчестер Сити
4
Ньюкасл Юнайтед
0
30.03.2013
30 марта 2013
сб
18:00
Манчестер Сити
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
30.03.2013
30 марта 2013
сб
18:00
Манчестер Сити
4
Ньюкасл Юнайтед
0
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
15:45
Ньюкасл Юнайтед
1 : 3
Манчестер Сити
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
15:45
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Сити
3
06.05.2012
06 мая 2012
вс
15:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Манчестер Сити
06.05.2012
06 мая 2012
вс
15:30
Ньюкасл Юнайтед
0
Манчестер Сити
2
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
18:00
Манчестер Сити
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
18:00
Манчестер Сити
3
Ньюкасл Юнайтед
1
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 3
Манчестер Сити
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Манчестер Сити
3
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
15:30
Манчестер Сити
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
15:30
Манчестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
1
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