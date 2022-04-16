Ньюкасл Юнайтед - Лестер Сити: 16 апреля 2022 смотреть онлайн

Ньюкасл Юнайтед
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Ньюкасл Юнайтед - Лестер Сити: 16 апреля 2022 смотреть онлайн

Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 33 тур

АПЛ,

33 тур

Англия
16 апр. 2022, 17:00 МСК
16.04.2022, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Подробнее
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
3
Дамметт
Пол Дамметт
18
Фернандес
Федерико Фернандес
17
Крафт
Эмиль Крафт
8
Шелви
Джонджо Шелви
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
24
Альмирон
Мигель Альмирон
23
Мерфи
Джейкоб Мерфи
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
Запасные
29
Гиллеспи
Марк Гиллеспи
-
2
Кларк
Киран Кларк
-
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
-
5
Шер
Фабиан Шер
-
15
Льюис
Джамаль Льюис
-
16
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
4
Лонгстафф
Мэттью Лонгстафф
-
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
-
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
-
Главный тренер
Стив Брюс
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс

Прошлые матчи

07.05.2021 07 мая 2021 пт 22:00
Лестер Сити
2 : 4
Ньюкасл Юнайтед
07.05.2021 07 мая 2021 пт 22:00
Лестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
4
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:15
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:15
Ньюкасл Юнайтед
1
Лестер Сити
2
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Лестер Сити
01.01.2020 01 янв. 2020 ср 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Лестер Сити
3
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 18:30
Лестер Сити
5 : 0
Ньюкасл Юнайтед
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 18:30
Лестер Сити
5
Ньюкасл Юнайтед
0
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 22:00
Лестер Сити
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 22:00
Лестер Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
1
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Лестер Сити
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Лестер Сити
2
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 17:00
Лестер Сити
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 17:00
Лестер Сити
1
Ньюкасл Юнайтед
2
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 3
Лестер Сити
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
2
Лестер Сити
3
14.03.2016 14 марта 2016 пн 23:00
Лестер Сити
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
14.03.2016 14 марта 2016 пн 23:00
Лестер Сити
1
Ньюкасл Юнайтед
0
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Лестер Сити
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Лестер Сити
3
02.05.2015 02 мая 2015 сб 14:45
Лестер Сити
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
02.05.2015 02 мая 2015 сб 14:45
Лестер Сити
3
Ньюкасл Юнайтед
0
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 18:00
Лестер Сити
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 18:00
Лестер Сити
1
Ньюкасл Юнайтед
0
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Лестер Сити
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Лестер Сити
0

Новости

Гризманн троллит Мбаппе: купил его у себя в Football Manager. В «Ньюкасл»! Мбаппе недоволен: «Там не очень тепло»
#Антуан Гризманн
08 июня, 22:04
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
Варди уснул с медалью на шее после выигранного Кубка. Так он делал и после чемпионства в АПЛ
#Джейми Варди
17 мая, 18:08
Чилуэлл дико хотел обыграть бывшую команду в финале Кубка. Сделал гол, отпраздновал, но ВАР нашел у него офсайд – и выиграл «Лестер»
#Бен Чилуэлл
15 мая, 22:28
«МЮ» выставил запасных на матч, после которого «Ман Сити» стал чемпионом. Потому что календарь – 4 игры за 8 дней
#Манчестер Юнайтед
11 мая, 21:57
Игрок АПЛ сделал 1+1 и уничтожил хейтера одним твитом. Подписал интервью с мусоркой: «Спасибо за твое мнение!»
#Аллан Сен-Максимен
12 апреля, 22:40
Форвард «Лестера» посвящает каждый гол маме. Умерла, когда ему было 14, но по-прежнему мотивирует 💔
#Келечи Ихеаначо
21 марта, 22:24
Рондон ездил за любимым тренером в Китай, учил детей языкам и ждал перехода в «МЮ»
#Саломон Рондон
15 февраля, 19:20
# Новости матча
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Суперкубок Англии разыграют «Манчестер Сити» и «Лестер». 5 лет назад в этом турнире «Лестер» проиграл «МЮ»
15 мая, 21:21
Роджерс выиграл первый трофей с «Лестером», Тухель проиграл первый финал с «Челси»
15 мая, 21:10
«Лестер» впервые в истории выиграл Кубок Англии. Это 140-й розыгрыш турнира
15 мая, 21:09
«Лестер» победил «Челси» в финале Кубка Англии благодаря голу Тилеманса
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