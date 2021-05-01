Ньюкасл Юнайтед - Арсенал: 01 мая 2021 смотреть онлайн

Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
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Ньюкасл Юнайтед - Арсенал: 01 мая 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Лондон
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
1 мая 2021, 17:00 МСК
1.05.2021, 17:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
3
Дамметт
Пол Дамметт
2
Кларк
Киран Кларк
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
21
Фрейзер
Райан Фрейзер
14
Хэйден
Айзек Хэйден
8
Шелви
Джонджо Шелви
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
24
Альмирон
Мигель Альмирон
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
-
18
Фернандес
Федерико Фернандес
-
15
Льюис
Джамаль Льюис
-
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
-
16
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
23
Мерфи
Джейкоб Мерфи
-
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
-
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
-
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
-
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
23
Луис
Давид Луис
22
Мари
Пабло Мари
21
Чамберс
Калум Чамберс
7
Сака
Букайо Сака
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
Запасные
33
Райан
Мэтью Райан
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
16
Холдинг
Роб Холдинг
-
6
Габриэль
Габриэль
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
32
Смит
Эмиль Смит
-
19
Пепе
Николя Пепе
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-

Прошлые матчи

18.01.2021 18 янв. 2021 пн 23:00
Арсенал
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
18.01.2021 18 янв. 2021 пн 23:00
Арсенал
3
Ньюкасл Юнайтед
0
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:30
Арсенал
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:30
Арсенал
2
Ньюкасл Юнайтед
0
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 19:30
Арсенал
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 19:30
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
0
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Арсенал
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
1
01.04.2019 01 апр. 2019 пн 22:00
Арсенал
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
01.04.2019 01 апр. 2019 пн 22:00
Арсенал
2
Ньюкасл Юнайтед
0
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Арсенал
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 17:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Арсенал
2
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 15:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Арсенал
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 15:30
Ньюкасл Юнайтед
2
Арсенал
1
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 18:00
Арсенал
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 18:00
Арсенал
1
Ньюкасл Юнайтед
0
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 18:00
Арсенал
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 18:00
Арсенал
1
Ньюкасл Юнайтед
0
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 14:45
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Арсенал
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 14:45
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
1
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Арсенал
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Арсенал
2
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 20:30
Арсенал
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 20:30
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
1
28.04.2014 28 апр. 2014 пн 22:00
Арсенал
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
28.04.2014 28 апр. 2014 пн 22:00
Арсенал
3
Ньюкасл Юнайтед
0
29.12.2013 29 дек. 2013 вс 16:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Арсенал
29.12.2013 29 дек. 2013 вс 16:30
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
1
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Арсенал
19.05.2013 19 мая 2013 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
1
29.12.2012 29 дек. 2012 сб 20:30
Арсенал
7 : 3
Ньюкасл Юнайтед
29.12.2012 29 дек. 2012 сб 20:30
Арсенал
7
Ньюкасл Юнайтед
3
12.03.2012 12 марта 2012 пн 22:59
Арсенал
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
12.03.2012 12 марта 2012 пн 22:59
Арсенал
2
Ньюкасл Юнайтед
1
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 19:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Арсенал
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 19:30
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
0
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
4 : 4
Арсенал
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
4
Арсенал
4
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 16:30
Арсенал
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 16:30
Арсенал
0
Ньюкасл Юнайтед
1

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