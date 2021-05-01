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Ньюкасл Юнайтед VS Арсенал
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Ньюкасл Юнайтед - Арсенал: 01 мая 2021 смотреть онлайн
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
-:-
Ньюкасл Юнайтед - Арсенал: 01 мая 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Лондон
АПЛ, 34 тур
АПЛ,
34 тур
Англия
1 мая 2021, 17:00 МСК
1.05.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
3
Дамметт
Пол Дамметт
2
Кларк
Киран Кларк
6
Ласселлс
Джамал Ласселлс
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
21
Фрейзер
Райан Фрейзер
14
Хэйден
Айзек Хэйден
8
Шелви
Джонджо Шелви
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
24
Альмирон
Мигель Альмирон
9
Жоэлинтон
Жоэлинтон
Запасные
26
Дарлоу
Карл Дарлоу
-
18
Фернандес
Федерико Фернандес
-
15
Льюис
Джамаль Льюис
-
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
-
16
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
23
Мерфи
Джейкоб Мерфи
-
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
-
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
-
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
-
Арсенал
мин
1
Лено
Бернд Лено
3
Тирни
Киран Тирни
23
Луис
Давид Луис
22
Мари
Пабло Мари
21
Чамберс
Калум Чамберс
7
Сака
Букайо Сака
34
Джака
Гранит Джака
18
Томас
Томас
11
Эдегор
Мартин Эдегор
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
9
Ляказетт
Александр Ляказетт
Запасные
33
Райан
Мэтью Райан
-
17
Соареш
Седрик Соареш
-
16
Холдинг
Роб Холдинг
-
6
Габриэль
Габриэль
-
25
Эль-Ненни
Мохамед Эль-Ненни
-
8
Себальос
Даниэль Себальос
-
32
Смит
Эмиль Смит
-
19
Пепе
Николя Пепе
-
35
Мартинелли
Габриэль Мартинелли
-
Прошлые матчи
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
23:00
Арсенал
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
23:00
Арсенал
3
Ньюкасл Юнайтед
0
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:30
Арсенал
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:30
Арсенал
2
Ньюкасл Юнайтед
0
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
0
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Арсенал
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
1
01.04.2019
01 апр. 2019
пн
22:00
Арсенал
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
01.04.2019
01 апр. 2019
пн
22:00
Арсенал
2
Ньюкасл Юнайтед
0
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Арсенал
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Арсенал
2
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
15:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Арсенал
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
15:30
Ньюкасл Юнайтед
2
Арсенал
1
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
18:00
Арсенал
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
18:00
Арсенал
1
Ньюкасл Юнайтед
0
02.01.2016
02 янв. 2016
сб
18:00
Арсенал
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
02.01.2016
02 янв. 2016
сб
18:00
Арсенал
1
Ньюкасл Юнайтед
0
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
14:45
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Арсенал
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
14:45
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
1
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Арсенал
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Арсенал
2
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
20:30
Арсенал
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
20:30
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
1
28.04.2014
28 апр. 2014
пн
22:00
Арсенал
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
28.04.2014
28 апр. 2014
пн
22:00
Арсенал
3
Ньюкасл Юнайтед
0
29.12.2013
29 дек. 2013
вс
16:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Арсенал
29.12.2013
29 дек. 2013
вс
16:30
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
1
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 1
Арсенал
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
1
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
20:30
Арсенал
7 : 3
Ньюкасл Юнайтед
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
20:30
Арсенал
7
Ньюкасл Юнайтед
3
12.03.2012
12 марта 2012
пн
22:59
Арсенал
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
12.03.2012
12 марта 2012
пн
22:59
Арсенал
2
Ньюкасл Юнайтед
1
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
19:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Арсенал
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
19:30
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
0
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
4 : 4
Арсенал
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
4
Арсенал
4
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
16:30
Арсенал
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
16:30
Арсенал
0
Ньюкасл Юнайтед
1
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