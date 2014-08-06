Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
1:1
( 1 : 3)
Матч завершен
Байкал
Иркутск
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
6 авг. 2014, 14:30 МСК
6.08.2014, 14:30 МСК
среда
Составы