Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
2:1
Матч завершен
Динамо
Барнаул
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
14 июля 2014, 15:00 МСК
14.07.2014, 15:00 МСК
понедельник
Составы