Матч завершен
Ноттс Каунти
Ноттингем
Бишоп 60
1:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Джеко 80
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
30 янв. 2011, 17:00 МСК
30.01.2011, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Ноттс Каунти
мин
0
Нелсон
Стюарт Нелсон
90
0
Харли
Джон Харли
90
0
Пирс
Кристиан Пирс
90
0
Эдвардс
Майк Эдвардс
90
0
Дарби
Стивен Дарби
90
0
Хьюс
Ли Хьюс
90
0
Бишоп
Нил Бишоп
60'
60'
90
0
Равенхилл
Ричард Равенхилл
90
0
Мартин
Дэйв Мартин
90
0
Уэсткарр
Крейг Уэсткарр
90
0
Гоу
Алан Гоу
70
Запасные
0
Берч
Роберт Берч
0
Ли
Грэм Ли
0
Томпсон
Джон Томпсон
0
Гоберн
Льюис Гоберн
0
Спайсер
Джон Спайсер
0
Хаули
Карл Хаули
0
Бергесс
Бен Бергесс
Манчестер Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
77
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
88
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Жо
Жо
63
0
Туре
Яя Туре
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Виейра
Патрик Виейра
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Джеко
Эдин Джеко
80'
80'
90
Запасные
0
Гивен
Шей Гивен
0
Компани
Венсан Компани
0
Туре
Коло Туре
0
Коларов
Александар Коларов
0
Сильва
Давид Сильва
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг