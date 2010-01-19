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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ноттс Каунти
Ноттингем
2:1
Матч завершен
Форест Грин
Нейлсворт
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
19 янв. 2010, 22:45 МСК
19.01.2010, 22:45 МСК
вторник
Составы