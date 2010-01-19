Матч завершен
Ноттс Каунти
Ноттингем
2:1
Матч завершен
Форест Грин
Нейлсворт
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
19 янв. 2010, 22:45 МСК
19.01.2010, 22:45 МСК
вторник
Составы