Матч завершен
Ноттс Каунти
Ноттингем
2:2
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
23 янв. 2010, 18:00 МСК
23.01.2010, 18:00 МСК
суббота
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