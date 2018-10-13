Норвегия - Словения: 13 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Норвегия
1:0

Норвегия - Словения: 13 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Словения
Лига C, 3 тур

Лига C,

3 тур
13 окт. 2018, 19:00 МСК
13.10.2018, 19:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Норвегия
мин
5
Скельвик
Йорген Скельвик
10
Жахид
Гаяс Жахид
20
Дели
Матс Меллер Дели
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
7
Ульвестад
Фредрик Ульвестад
14
Бериша
Ветон Бериша
8
Тронстад
Сондре Тронстад
-
Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон
3
Ханше-Ольсен
Андреас Ханше-Ольсен
Запасные
17
Виндхейм
Андреас Виндхейм
-
18
Эвьен
Хэкон Эвьен
-
16
Аскильдсен
Кристоффер Аскильдсен
-
Словения
мин
-
Иличич
Йосип Иличич
7
Вучкич
Харис Вучкич
-
Куртич
Ясмин Куртич
16
Облак
Ян Облак
-
Богар
Дамьян Богар
15
Стоянович
Петар Стоянович
8
Ловрич
Занди Ловрич
17
Мевля
Миха Мевля
4
Блажич
Миха Блажич
-
Ветрих
Амедей Ветрих
6
Бийол
Яка Бийол
-
Балковец
Юре Балковец
Запасные
12
Белец
Вид Белец
-
16
Розман
Матьяж Розман
-
2
Скубич
Нейц Скубич
-
13
Чернигой
Домен Чернигой
-
19
Зайц
Миха Зайц
-
5
Коутер
Нино Коутер
-
23
Матавж
Тим Матавж
-
13
Вербич
Беньямин Вербич
-
9
Шпорар
Андраж Шпорар
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

16.11.2018 16 нояб. 2018 пт 22:45
Словения
1 : 1
Норвегия
16.11.2018 16 нояб. 2018 пт 22:45
Словения
1
Норвегия
1
13.10.2018 13 окт. 2018 сб 19:00
Норвегия
1 : 0
Словения
13.10.2018 13 окт. 2018 сб 19:00
Норвегия
1
Словения
0

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