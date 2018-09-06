Норвегия - Кипр: 06 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Норвегия
2:0

Норвегия - Кипр: 06 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Кипр
Лига C, 1 тур

Лига C,

1 тур
6 сент. 2018, 21:45 МСК
6.09.2018, 21:45 МСК
четверг
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Предварительный состав

Норвегия
мин
5
Скельвик
Йорген Скельвик
10
Жахид
Гаяс Жахид
20
Дели
Матс Меллер Дели
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
7
Ульвестад
Фредрик Ульвестад
14
Бериша
Ветон Бериша
8
Тронстад
Сондре Тронстад
-
Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон
3
Ханше-Ольсен
Андреас Ханше-Ольсен
Запасные
17
Виндхейм
Андреас Виндхейм
-
18
Эвьен
Хэкон Эвьен
-
16
Аскильдсен
Кристоффер Аскильдсен
-
Кипр
мин
5
Питтас
Иоаннис Питтас
1
Деметриу
Деметрис Деметриу
5
Сиелис
Валентинос Сиелис
3
Иоанну
Николас Иоанну
4
Янну
Томас Янну
13
Кусулос
Янис Кусулос
18
Артиматас
Костакис Артиматас
19
Лайфис
Константинос Лайфис
20
Кастанос
Григорис Кастанос
14
Какулис
Андроникос Какулис
Запасные
12
Кирьякидис
Харалампос Кирьякидис
-
22
Михаил
Неофитос Михаил
-
2
Каро
Андреас Каро
-
15
Гогич
Алекс Гогич
-
8
Кириаку
Харис Кириаку
-
5
Кателарис
Фанос Кателарис
-
17
Лоизу
Лоизос Лоизу
-
21
Ционис
Маринос Ционис
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

19.11.2018 19 нояб. 2018 пн 22:45
Кипр
0 : 2
Норвегия
19.11.2018 19 нояб. 2018 пн 22:45
Кипр
0
Норвегия
2
06.09.2018 06 сент. 2018 чт 21:45
Норвегия
2 : 0
Кипр
06.09.2018 06 сент. 2018 чт 21:45
Норвегия
2
Кипр
0
11.10.2011 11 окт. 2011 вт 21:15
Норвегия
3 : 1
Кипр
11.10.2011 11 окт. 2011 вт 21:15
Норвегия
3
Кипр
1
08.10.2010 08 окт. 2010 пт 21:00
Кипр
1 : 2
Норвегия
08.10.2010 08 окт. 2010 пт 21:00
Кипр
1
Норвегия
2

Новости

🇳🇴 Норвегия выступает против ЧМ-2022 в Катаре из-за смертей рабочих на стройках. Клубы поддерживают бойкот, а сборная выходит с лозунгом о правах человека
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вчера, 02:42
Сборная Норвегии села на карантин из-за одного заболевшего. Не сыграет в Лиге наций по решению правительства
#Норвегия
15 ноября 2020, 17:23
Сборные показали новые формы: у Португалии отсылка к Gucci, у Франции – к победе на ЧМ, Норвегия показывает ледники
1
#Португалия
01 сентября 2020, 17:50
1
Даже Останкинская телебашня транслирует, что сборная вышла на Евро
#Россия
13 октября 2019, 22:33
Для выхода на Евро России осталось не проиграть на Кипре. Но есть и другая интрига
#Россия
11 октября 2019, 00:00
# Новости матча
«Ростов» подписал защитника сборной Норвегии. Он пришел свободным агентом
17 октября 2020, 14:56
У сборной Люксембурга 10 побед за последние 10 лет. За 100 лет до этого она выигрывала столько же раз
10 октября 2020, 23:13