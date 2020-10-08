Матч завершен
Норвегия
1:2
Матч завершен
Сербия
Чемпионат Европы, 1/2 финала

Чемпионат Европы,

1/2 финала
8 окт. 2020, 21:45 МСК
8.10.2020, 21:45 МСК
четверг
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
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