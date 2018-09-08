Северная Ирландия - Босния и Герцеговина: 08 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Северная Ирландия
1:2

Северная Ирландия - Босния и Герцеговина: 08 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Босния и Герцеговина
Лига B, 1 тур

Лига B,

1 тур
8 сент. 2018, 16:00 МСК
8.09.2018, 16:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Северная Ирландия
мин
5
Эванс
Джонни Эванс
20
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
-
Бойс
Лиам Бойс
7
Кеннеди
Мэттью Кеннеди
21
Магеннис
Джош Магеннис
17
МакНэйр
Патрик МакНэйр
14
Даллас
Стюарт Даллас
1
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
18
Смит
Майкл Смит
4
Баллард
Даниэл Баллард
13
Маккэнн
Алистер Маккэнн
Запасные
1
МакГоверн
Майкл МакГоверн
-
2
МакЛафлин
Конор МакЛафлин
-
20
МакЛафлин
Райан МакЛафлин
-
22
Фланаган
Том Фланаган
-
3
Льюис
Джамаль Льюис
-
11
Вашингтон
Конор Вашингтон
-
18
Уит
Гэвин Уит
-
Босния и Герцеговина
мин
22
Пирич
Кенан Пирич
17
Саничанин
Синиша Саничанин
2
Кадушич
Адван Кадушич
8
Татар
Беньямин Татар
15
Чорлука
Йосип Чорлука
16
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
10
Пьянич
Миралем Пьянич
20
Цимирот
Гойко Цимирот
19
Крунич
Раде Крунич
10
Гояк
Амер Гояк
11
Превляк
Смаил Превляк
Запасные
4
Тодорович
Дарко Тодорович
-
18
Ковачевич
Аднан Ковачевич
-
19
Вишча
Эдин Вишча
-
23
Милошевич
Дени Милошевич
-
18
Данилович
Владан Данилович
-
20
Лончар
Стипе Лончар
-
17
Рахманович
Амар Рахманович
-
5
Жиликич
Алмедин Жиликич
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

08.10.2020 08 окт. 2020 чт 21:45
Босния и Герцеговина
1(3) : 1(4)
Северная Ирландия
08.10.2020 08 окт. 2020 чт 21:45
Босния и Герцеговина
1(3)
Северная Ирландия
1(4)
15.10.2018 15 окт. 2018 пн 21:45
Босния и Герцеговина
2 : 0
Северная Ирландия
15.10.2018 15 окт. 2018 пн 21:45
Босния и Герцеговина
2
Северная Ирландия
0
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 16:00
Северная Ирландия
1 : 2
Босния и Герцеговина
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 16:00
Северная Ирландия
1
Босния и Герцеговина
2

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