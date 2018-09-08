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Лига B
Северная Ирландия VS Босния и Герцеговина
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Северная Ирландия - Босния и Герцеговина: 08 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Северная Ирландия
1:2
Северная Ирландия - Босния и Герцеговина: 08 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Босния и Герцеговина
Лига B, 1 тур
Лига B,
1 тур
8 сент. 2018, 16:00 МСК
8.09.2018, 16:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Северная Ирландия
мин
5
Эванс
Джонни Эванс
20
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
-
Бойс
Лиам Бойс
7
Кеннеди
Мэттью Кеннеди
21
Магеннис
Джош Магеннис
17
МакНэйр
Патрик МакНэйр
14
Даллас
Стюарт Даллас
1
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
18
Смит
Майкл Смит
4
Баллард
Даниэл Баллард
13
Маккэнн
Алистер Маккэнн
Запасные
1
МакГоверн
Майкл МакГоверн
-
2
МакЛафлин
Конор МакЛафлин
-
20
МакЛафлин
Райан МакЛафлин
-
22
Фланаган
Том Фланаган
-
3
Льюис
Джамаль Льюис
-
11
Вашингтон
Конор Вашингтон
-
18
Уит
Гэвин Уит
-
Босния и Герцеговина
мин
22
Пирич
Кенан Пирич
17
Саничанин
Синиша Саничанин
2
Кадушич
Адван Кадушич
8
Татар
Беньямин Татар
15
Чорлука
Йосип Чорлука
16
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
10
Пьянич
Миралем Пьянич
20
Цимирот
Гойко Цимирот
19
Крунич
Раде Крунич
10
Гояк
Амер Гояк
11
Превляк
Смаил Превляк
Запасные
4
Тодорович
Дарко Тодорович
-
18
Ковачевич
Аднан Ковачевич
-
19
Вишча
Эдин Вишча
-
23
Милошевич
Дени Милошевич
-
18
Данилович
Владан Данилович
-
20
Лончар
Стипе Лончар
-
17
Рахманович
Амар Рахманович
-
5
Жиликич
Алмедин Жиликич
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
08.10.2020
08 окт. 2020
чт
21:45
Босния и Герцеговина
1(3) : 1(4)
Северная Ирландия
08.10.2020
08 окт. 2020
чт
21:45
Босния и Герцеговина
1(3)
Северная Ирландия
1(4)
15.10.2018
15 окт. 2018
пн
21:45
Босния и Герцеговина
2 : 0
Северная Ирландия
15.10.2018
15 окт. 2018
пн
21:45
Босния и Герцеговина
2
Северная Ирландия
0
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
16:00
Северная Ирландия
1 : 2
Босния и Герцеговина
08.09.2018
08 сент. 2018
сб
16:00
Северная Ирландия
1
Босния и Герцеговина
2
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