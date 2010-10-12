Северная Македония - Россия: 12 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Северная Македония
0:1

Северная Македония - Россия: 12 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Россия
Чемпионат Европы, 4 тур

Чемпионат Европы,

4 тур
12 окт. 2010, 21:30 МСК
12.10.2010, 21:30 МСК
вторник
Стефан Юханнессон
Стефан Юханнессон
Главный Судья
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Предварительный состав

Северная Македония
мин
7
Тричковски
Иван Тричковски
13
Ристовски
Стефан Ристовски
9
Трайковски
Александар Трайковски
14
Велкоски
Дарко Велкоски
22
Шишковски
Дамьян Шишковски
3
Зайков
Джоко Зайков
-
Муслиу
Визар Муслиу
2
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
18
Стояновски
Влатко Стояновски
7
Костадинов
Тихомир Костадинов
17
Тотре
Эннур Тотре
Запасные
1
Богатинов
Мартин Богатинов
-
20
Китановски
Томе Китановски
-
15
Трайчевски
Душко Трайчевски
-
3
Дориев
Люпче Дориев
-
3
Мицевски
Дарко Мицевски
-
23
Несторовски
Илия Несторовски
-
Россия
мин
1
Гилерме
Гилерме
18
Жирков
Юрий Жирков
14
Джикия
Георгий Джикия
4
Дивеев
Игорь Дивеев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
7
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
23
Кузяев
Далер Кузяев
16
Миранчук
Антон Миранчук
10
Заболотный
Антон Заболотный
22
Миранчук
Алексей Миранчук
Запасные
16
Джанаев
Сослан Джанаев
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
19
Ионов
Алексей Ионов
-
6
Черышев
Денис Черышев
-
15
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
17
Фомин
Даниил Фомин
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
25
Кучаев
Константин Кучаев
-
24
Обляков
Иван Обляков
-
9
Соболев
Александр Соболев
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

02.09.2011 02 сент. 2011 пт 19:00
Россия
1 : 0
Северная Македония
02.09.2011 02 сент. 2011 пт 19:00
Россия
1
Северная Македония
0
12.10.2010 12 окт. 2010 вт 21:30
Северная Македония
0 : 1
Россия
12.10.2010 12 окт. 2010 вт 21:30
Северная Македония
0
Россия
1
08.09.2007 08 сент. 2007 сб 18:00
Россия
3 : 0
Северная Македония
08.09.2007 08 сент. 2007 сб 18:00
Россия
3
Северная Македония
0
15.11.2006 15 нояб. 2006 ср 19:00
Северная Македония
0 : 2
Россия
15.11.2006 15 нояб. 2006 ср 19:00
Северная Македония
0
Россия
2

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