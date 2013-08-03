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Кубок Германии
Нойстрелиц VS Фрайбург
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Нойстрелиц - Фрайбург: 03 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Нойстрелиц
Нойстрелиц
0:2
Нойстрелиц - Фрайбург: 03 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Фрайбург
Фрайбург
Кубок Германии, 1 раунд
Кубок Германии,
1 раунд
Германия
3 авг. 2013, 16:30 МСК
3.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Фрайбург
мин
26
Флеккен
Марк Флеккен
23
Хайнц
Доминик Хайнц
30
Гюнтер
Кристиан Гюнтер
3
Линхарт
Филипп Линхарт
27
Хефлер
Николас Хефлер
7
Шмид
Джонатан Шмид
32
Грифо
Винченцо Грифо
22
Салаи
Роланд Салаи
36
Кайтель
Янник Кайтель
11
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
9
Хелер
Лукас Хелер
Запасные
1
Шволов
Александер Шволов
-
24
Иттер
Жан-Лука Иттер
-
25
Кох
Робин Кох
-
4
Шлоттербек
Нико Шлоттербек
-
8
Франтц
Майк Франтц
-
6
Абраши
Амир Абраши
-
28
Чан Хун
Квон Чан Хун
-
18
Петерсен
Нильс Петерсен
-
21
Боррелло
Брендон Боррелло
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
03.08.2013
03 авг. 2013
сб
16:30
Нойстрелиц
0 : 2
Фрайбург
03.08.2013
03 авг. 2013
сб
16:30
Нойстрелиц
0
Фрайбург
2
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