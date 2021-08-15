Нижний Новгород - Уфа: 15 августа 2021 смотреть онлайн

Нижний Новгород
Нижний Новгород
-:-

Нижний Новгород - Уфа: 15 августа 2021 смотреть онлайн

Уфа
Уфа
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
15 авг. 2021, -:- МСК
15.08.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Нижний Новгород
мин
-
Темников
Иван Темников
-
Гоцук
Кирилл Гоцук
-
Горбунов
Игорь Горбунов
-
Маляров
Кирилл Маляров
-
Янсане
Момо Янсане
Главный тренер
Антон Хазов
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
32
Бауэр
Мориц Бауэр
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
19
Иванов
Олег Иванов
29
Камилов
Владислав Камилов
10
Урунов
Остон Урунов
18
Андрич
Комнен Андрич
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
2
Морозов
Григорий Морозов
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
57
Кротов
Вячеслав Кротов
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
Главный тренер
Алексей Стукалов

Прошлые матчи

26.09.2018 26 сент. 2018 ср 19:00
Нижний Новгород
0(5) : 0(3)
Уфа
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 19:00
Нижний Новгород
0(5)
Уфа
0(3)
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 18:00
Нижний Новгород
1(4) : 1(1)
Уфа
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 18:00
Нижний Новгород
1(4)
Уфа
1(1)

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