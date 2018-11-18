Нижний Новгород - Тамбов: 18 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0

Нижний Новгород - Тамбов: 18 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Тамбов
Тамбов
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
18 нояб. 2018, 14:00 МСК
18.11.2018, 14:00 МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Нижний Новгород
мин
1
Анисимов
Артур Анисимов
14
Султонов
Мухаммад Султонов
11
Темников
Иван Темников
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
5
Шумских
Алексей Шумских
7
Маляров
Кирилл Маляров
22
Каккоев
Никита Каккоев
41
Сапета
Александр Сапета
20
Комолов
Павел Комолов
8
Попов
Артем Попов
10
M. Yansane
M. Yansane
Запасные
99
Сысуев
Николай Сысуев
-
23
Зуйков
Сергей Зуйков
-
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
-
6
Гащенков
Михаил Гащенков
-
17
Горбунов
Игорь Горбунов
-
61
Ставпец
Александр Ставпец
-
9
Галаджан
Артем Галаджан
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
77
Beka Kavtaradze
Beka Kavtaradze
-
Тамбов
мин
30
Сямук
Родион Сямук
26
Васиев
Фарход Васиев
3
Денисов
Александр Денисов
13
Шахов
Виталий Шахов
24
Кайков
Денис Кайков
8
Герман
Дмитрий Герман
4
Карп
Кэтэлин Карп
14
Бавин
Юрий Бавин
7
Алиев
Азер Алиев
18
Климов
Кирилл Климов
23
Карапузов
Владислав Карапузов
Запасные
35
Сычев
Виталий Сычев
-
55
Мартынов
Илья Мартынов
-
2
Нусуев
Морис Нусуев
-
31
Дроздов
Никита Дроздов
-
77
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
-
19
Терехов
Антон Терехов
-
81
Кабахидзе
Владимир Кабахидзе
-
87
Аванесян
Тигран Аванесян
-
9
Архипов
Артем Архипов
-
37
Минаев
Роман Минаев
-
10
Чабанов
Евгений Чабанов
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

18.11.2018 18 нояб. 2018 вс 14:00
Нижний Новгород
1 : 0
Тамбов
18.11.2018 18 нояб. 2018 вс 14:00
Нижний Новгород
1
Тамбов
0
29.07.2018 29 июля 2018 вс 19:00
Тамбов
0 : 0
Нижний Новгород
29.07.2018 29 июля 2018 вс 19:00
Тамбов
0
Нижний Новгород
0
24.03.2018 24 марта 2018 сб 14:00
Нижний Новгород
1 : 1
Тамбов
24.03.2018 24 марта 2018 сб 14:00
Нижний Новгород
1
Тамбов
1
02.09.2017 02 сент. 2017 сб 16:00
Тамбов
2 : 1
Нижний Новгород
02.09.2017 02 сент. 2017 сб 16:00
Тамбов
2
Нижний Новгород
1

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04 февраля, 22:30
Игроки «Тамбова» бойкотируют матч со «Спартаком», но он все равно состоится. Что об этом известно
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04 декабря 2020, 22:40
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РФС проверит игроков «Тамбова» из-за подозрений в участии в договорных матчах
24 марта, 13:54
За «Тамбов» в этом сезоне сыграли 45 футболистов. Это рекорд РПЛ
14 марта, 18:53
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24
Рыжиков уйдет из «Тамбова». Он готовится к завершению карьеры
09 марта, 18:02
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Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
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Три гола за матч с «Тамбовом» – лучший результат «Ротора» в сезоне-2020/21
26 февраля, 22:32
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26 февраля, 22:04