Нижний Новгород - Спартак: 18 марта 2022 смотреть онлайн

Нижний Новгород
Нижний Новгород
-:-

Нижний Новгород - Спартак: 18 марта 2022 смотреть онлайн

Спартак
Москва
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
18 марта 2022, -:- МСК
18.03.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Нижний Новгород
мин
-
Темников
Иван Темников
-
Гоцук
Кирилл Гоцук
-
Горбунов
Игорь Горбунов
-
Маляров
Кирилл Маляров
-
Янсане
Момо Янсане
Главный тренер
Антон Хазов
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
8
Мозес
Виктор Мозес
24
Промес
Квинси Промес
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
22
Игнатов
Михаил Игнатов
-
54
Умяров
Наиль Умяров
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
68
Литвинов
Руслан Литвинов
-
Главный тренер
Доменико Тедеско

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Витория – новый главный тренер «Спартака». Он подписал контракт на два года
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Салихова объявила о выходе из совета директоров «Спартака» спустя три недели. Она не согласна с выбором тренера
21 мая, 19:57

Травмы

Кокорин погряз в тайнах и скандалах. Почти не играет и постоянно травмирован
#Александр Кокорин
19 декабря 2020, 20:59
# Новости травм