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Нижний Новгород VS Мордовия
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Нижний Новгород - Мордовия: 25 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3:1
Нижний Новгород - Мордовия: 25 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 38 тур
ФНЛ,
38 тур
Россия
25 мая 2019, 15:00 МСК
25.05.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Нижний Новгород
мин
1
Анисимов
Артур Анисимов
14
Султонов
Мухаммад Султонов
11
Темников
Иван Темников
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
5
Шумских
Алексей Шумских
7
Маляров
Кирилл Маляров
22
Каккоев
Никита Каккоев
41
Сапета
Александр Сапета
20
Комолов
Павел Комолов
8
Попов
Артем Попов
10
M. Yansane
M. Yansane
Запасные
99
Сысуев
Николай Сысуев
-
23
Зуйков
Сергей Зуйков
-
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
-
6
Гащенков
Михаил Гащенков
-
17
Горбунов
Игорь Горбунов
-
61
Ставпец
Александр Ставпец
-
9
Галаджан
Артем Галаджан
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
77
Beka Kavtaradze
Beka Kavtaradze
-
События
Матч окончен 3:1
Прошлые матчи
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
17:00
Мордовия
0 : 1
Нижний Новгород
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
17:00
Мордовия
0
Нижний Новгород
1
25.05.2019
25 мая 2019
сб
15:00
Нижний Новгород
3 : 1
Мордовия
25.05.2019
25 мая 2019
сб
15:00
Нижний Новгород
3
Мордовия
1
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:00
Мордовия
2 : 2
Нижний Новгород
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:00
Мордовия
2
Нижний Новгород
2
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