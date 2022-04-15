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Нижний Новгород VS Химки
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Нижний Новгород - Химки: 15 апреля 2022 смотреть онлайн
Нижний Новгород
Нижний Новгород
-:-
Нижний Новгород - Химки: 15 апреля 2022 смотреть онлайн
Химки
Химки
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
15 апр. 2022, -:- МСК
15.04.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Нижний Новгород
мин
-
Темников
Иван Темников
-
Гоцук
Кирилл Гоцук
-
Горбунов
Игорь Горбунов
-
Маляров
Кирилл Маляров
-
Янсане
Момо Янсане
Главный тренер
Антон Хазов
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
2
Логашов
Арсений Логашов
28
Могилевец
Павел Могилевец
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
45
Конате
Мохамед Конате
19
Себай
Сенин Себай
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
5
Трошечкин
Александр Трошечкин
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
63
Казанцев
Данил Казанцев
-
17
Корян
Аршак Корян
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
Главный тренер
Игорь Черевченко
Прошлые матчи
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
16:00
Нижний Новгород
1(9) : 1(10)
Химки
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
16:00
Нижний Новгород
1(9)
Химки
1(10)
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
15:00
Нижний Новгород
1 : 0
Химки
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
15:00
Нижний Новгород
1
Химки
0
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
15:00
Химки
0 : 2
Нижний Новгород
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
15:00
Химки
0
Нижний Новгород
2
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
19:00
Нижний Новгород
1 : 1
Химки
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
19:00
Нижний Новгород
1
Химки
1
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
19:00
Химки
0 : 2
Нижний Новгород
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
19:00
Химки
0
Нижний Новгород
2
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Нижний Новгород
1 : 0
Химки
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Нижний Новгород
1
Химки
0
Новости
Глушенков забил «Спартаку» и удалился. Он принадлежит клубу, но мешает ему в борьбе за ЛЧ
#Максим Глушенков
10 мая, 20:41
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
#Крылья Советов
21 апреля, 19:55
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
#РПЛ
08 марта, 19:50
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
#Химки
18 декабря 2020, 19:40
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
#
Новости матча
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Химки» объявили об уходе девяти игроков. Среди них Дядюн, Мирзов и Глушенков
31 мая, 16:01
«Спартак» обыграл «Химки» и обеспечили себе медали. ЦСКА финиширует вне призовой тройки
10 мая, 21:02
Игрок «Химок» забил «Спартаку», а через десять минут получил прямую красную карточку
10 мая, 20:15
«Химки» три раза подряд победили со счетом 1:0. Они сохранили шансы на еврокубки
02 мая, 15:53
«Химки» второй раз за сезон обыграли «Динамо». Оба раз счет был 1:0
24 апреля, 21:08
«Ахмат» победил «Химки». Мелкадзе забил впервые с октября – ударом ножницами
17 апреля, 16:02
«Химки» проиграли «Зениту» и прервали беспроигрышную серию из десяти игр
05 апреля, 21:02