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Нижний Новгород VS Динамо
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Нижний Новгород - Динамо: 08 апреля 2022 смотреть онлайн
Нижний Новгород
Нижний Новгород
-:-
Нижний Новгород - Динамо: 08 апреля 2022 смотреть онлайн
Динамо
Москва
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
8 апр. 2022, -:- МСК
8.04.2022, -:- МСК
пятница
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Нижний Новгород
мин
-
Темников
Иван Темников
-
Гоцук
Кирилл Гоцук
-
Горбунов
Игорь Горбунов
-
Маляров
Кирилл Маляров
-
Янсане
Момо Янсане
Главный тренер
Антон Хазов
Динамо
мин
31
Лещук
Игорь Лещук
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
19
Лесовой
Даниил Лесовой
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
47
Захарян
Арсен Захарян
Запасные
16
Будачев
Иван Будачев
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4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
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12
Липовой
Данил Липовой
-
79
Слепов
Сергей Слепов
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
20
Грулев
Вячеслав Грулев
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
Главный тренер
Сандро Шварц
Новости
Как Шунин стал главным вратарем России и почему не попадал в сборную до 32 лет
#Антон Шунин
12 июня, 11:29
«Зачем снимать квартиру – мне на базе нравится». Роман Евгеньев, которого Россия экстренно вызвала на Евро-2020
#Роман Евгеньев
11 июня, 11:54
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая, 19:55
Ой, какой ляп Нойштедтера: вышел на замену, поскользнулся и отдал мяч под гол
#Роман Нойштедтер
01 мая, 17:20
Как «Спартак» станет чемпионом? Как «Сочи» попадет в ЛЧ, а «Химки» – в еврокубки? Все расклады на последние туры РПЛ
#РПЛ
26 апреля, 13:45
Распорядитель «Что? Где? Когда?» работает там с 15 лет и создает медиа «Динамо». Мы с ней поговорили: дело от папы, ЕГЭ на сто баллов и церковный хор
#ЧГК
12 апреля, 09:10
«Динамо» при Шварце забивало пять «Локо», выбивало «Спартак», раскрутило молодежь, а вылетело в Кубке от клуба ФНЛ
#Динамо
08 апреля, 19:55
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
Новости матча
«Динамо» объявило о трансфере Диего Лаксальта из «Милана»
22 июня, 18:15
Московские клубы попросили Собянина пускать на стадион болельщиков, сделавших прививку от коронавируса
21 июня, 13:10
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
Комличенко – игрок «Ростова». Он взят в аренду с правом выкупа
11 июня, 11:38
ЦСКА проиграл «Динамо» и остался без еврокубков впервые за 20 лет
16 мая, 15:55
«Динамо» не может победить в Премьер-лиге 3 матча. Сейчас – ничья с «Локо»
08 мая, 18:53
«Динамо» проиграло в РПЛ, не забив гола, во второй раз подряд
01 мая, 16:01
«Химки» второй раз за сезон обыграли «Динамо». Оба раз счет был 1:0
24 апреля, 21:08