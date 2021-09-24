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Нижний Новгород VS ЦСКА
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Нижний Новгород - ЦСКА: 24 сентября 2021 смотреть онлайн
Нижний Новгород
Нижний Новгород
-:-
Нижний Новгород - ЦСКА: 24 сентября 2021 смотреть онлайн
ЦСКА
Москва
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
24 сент. 2021, -:- МСК
24.09.2021, -:- МСК
пятница
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Нижний Новгород
мин
-
Темников
Иван Темников
-
Гоцук
Кирилл Гоцук
-
Горбунов
Игорь Горбунов
-
Маляров
Кирилл Маляров
-
Янсане
Момо Янсане
Главный тренер
Антон Хазов
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
5
Васин
Виктор Васин
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
98
Обляков
Иван Обляков
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
9
Чалов
Федор Чалов
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
62
Карпов
Вадим Карпов
-
3
Фукс
Бруно Фукс
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7
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32
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Главный тренер
Ивица Олич
Новости
Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
#Игорь Дивеев
21 июня, 16:55
Как Марио Фернандес стал русским. Указ Путина, Библия, стеснение говорить на языке и фраза «Это моя страна»
#Марио Фернандес
16 июня, 13:15
Почему ЦСКА уволил Олича именно сейчас. Краткое и понятное объяснение
#Ивица Олич
16 июня, 00:09
Полгода странных перемен в ЦСКА: ушли пять тренеров, вместо Лиги чемпионов – падение из зоны еврокубков
#ЦСКА
15 июня, 23:09
ЦСКА 13 лет не делал трансфер русского центрфорварда. И сейчас берет Заболотного – который в ЦСКА впал в депрессию и недавно слышал свист фанатов
#Антон Заболотный
31 мая, 11:15
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
Мухин резонансно уходит из «Локо» в ЦСКА. Сделку делает агент, который уже уводил из клуба молодых и чуть не продал Миранчука в «Рубин»
#Максим Мухин
19 мая, 18:48
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
#РПЛ
10 мая, 21:40
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Московские клубы попросили Собянина пускать на стадион болельщиков, сделавших прививку от коронавируса
21 июня, 13:10
Бабаян вошел в тренерский штаб ЦСКА. До этого он работал в «Тоболе»
17 июня, 15:10
Олич отработал в ЦСКА 84 дня и провел девять матчей
15 июня, 22:42
РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
ЦСКА снова отдал Помазуна в аренду «Уралу». В прошлый раз его вернули оттуда досрочно
09 июня, 15:17
Мухин – самый молодой игрок из состава России на Евро-2020
02 июня, 10:12
ЦСКА объявил о переходе Антона Заболотного
31 мая, 11:09
Мухин переходит из «Локомотива» в ЦСКА
19 мая, 16:15