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Нижний Новгород VS Армавир
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Нижний Новгород - Армавир: 20 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0
Нижний Новгород - Армавир: 20 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 17 тур
ФНЛ,
17 тур
Россия
20 окт. 2018, 16:00 МСК
20.10.2018, 16:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Нижний Новгород
мин
1
Анисимов
Артур Анисимов
14
Султонов
Мухаммад Султонов
11
Темников
Иван Темников
3
Эдиев
Исмаил Эдиев
5
Шумских
Алексей Шумских
7
Маляров
Кирилл Маляров
22
Каккоев
Никита Каккоев
41
Сапета
Александр Сапета
20
Комолов
Павел Комолов
8
Попов
Артем Попов
10
M. Yansane
M. Yansane
Запасные
99
Сысуев
Николай Сысуев
-
23
Зуйков
Сергей Зуйков
-
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
-
6
Гащенков
Михаил Гащенков
-
17
Горбунов
Игорь Горбунов
-
61
Ставпец
Александр Ставпец
-
9
Галаджан
Артем Галаджан
-
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
-
77
Beka Kavtaradze
Beka Kavtaradze
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
07.09.2019
07 сент. 2019
сб
15:00
Нижний Новгород
1 : 0
Армавир
07.09.2019
07 сент. 2019
сб
15:00
Нижний Новгород
1
Армавир
0
04.05.2019
04 мая 2019
сб
17:00
Армавир
2 : 1
Нижний Новгород
04.05.2019
04 мая 2019
сб
17:00
Армавир
2
Нижний Новгород
1
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:00
Нижний Новгород
1 : 0
Армавир
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
16:00
Нижний Новгород
1
Армавир
0
Новости
Признанный договорняк в русском футболе. Директор «Чайки» подкупил судью – оба пожизненно забанены
#Чайка
11 декабря 2020, 21:14
Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
1
#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
01 июня 2020, 16:40
1
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22
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Новости матча
«Армавир» снялся с ФНЛ
15 апреля 2020, 11:11
Матч «Балтики» и «Армавира» в ФНЛ пройдет без зрителей. В Калининграде – третий случай заражения коронавирусом
13 марта 2020, 13:13