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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ницца
Ницца
0:2
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Хванг 72
Хванг 73
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
3 нояб. 2016, 23:05 МСК
3.11.2016, 23:05 МСК
четверг
Хюсейн Гечек
Хюсейн Гечек
Главный Судья
Составы
Ницца
мин
6
Сери
Жан Мишель Сери
76
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
90
31
Данте
Данте
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
34
Сарр
Маланг Сарр
90
2
Суке
Арно Суке
90
25
Сиприен
Вилан Сиприен
79
26
Косьелло
Венсан Косьелло
90
5
Бельханда
Юнес Бельханда
90
9
Балотелли
Марио Балотелли
90
14
Плеа
Алассан Плеа
71
Запасные
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
24
Бодмер
Матье Бодмер
28
Боскальи
Оливье Боскальи
29
Дальберт
Дальберт
13
Эйссерик
Валентин Эйссерик
18
Вальтер
Реми Вальтер
22
Донис
Анастасиос Донис
Зальцбург
мин
10
Лазаро
Валентино Лазаро
90
33
Вальке
Александр Вальке
90
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
47
Уисдом
Андре Уисдом
90
3
Миранда
Пауло Миранда
90
4
Упамекано
Дайот Упамекано
90
25
Радошевич
Йосип Радошевич
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
11
Жатковски
Марк Жатковски
76
9
Даббур
Мунас Даббур
83
21
Гульбрандсен
Фредрик Гульбрандсен
62
Запасные
1
Станкович
Чикан Станкович
5
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
22
Ляйнер
Стефан Ляйнер
14
Бериша
Валон Бериша
18
Минамино
Такуми Минамино
26
Сориано
Хонатан Сориано
19
Хванг
Хи-Чан Хванг
72', 73'