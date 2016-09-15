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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ницца
Ницца
0:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Баба 75
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
15 сент. 2016, 22:05 МСК
15.09.2016, 22:05 МСК
четверг
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Ницца
мин
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
90
31
Данте
Данте
90
4
Байссе
Поль Байссе
90
34
Сарр
Маланг Сарр
90
29
Дальберт
Дальберт
81
6
Сери
Жан Мишель Сери
90
26
Косьелло
Венсан Косьелло
67
25
Сиприен
Вилан Сиприен
90
21
Перейра
Рикарду Перейра
90
9
Балотелли
Марио Балотелли
90
14
Плеа
Алассан Плеа
90
Запасные
1
Хассен
Муез Хассен
24
Бодмер
Матье Бодмер
28
Боскальи
Оливье Боскальи
5
Бельханда
Юнес Бельханда
2
Суке
Арно Суке
18
Вальтер
Реми Вальтер
8
Лусамба
Арно Лусамба
Шальке-04
мин
10
Бенталеб
Набиль Бенталеб
90
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
29
Налдо
Налдо
90
31
Настасич
Матия Настасич
90
14
Баба
Абдул Рахман Баба
75'
75'
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
58
8
Горецка
Леон Горецка
90
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
21
Шепф
Алессандро Шепф
53
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
27
Ритер
Саша Ритер
6
Колашинац
Сеад Колашинац
5
Гайс
Йоханнес Гайс
7
Майер
Макс Майер
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
11
Коноплянка
Евгений Коноплянка