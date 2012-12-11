Матч завершен
Ницца
Ницца
1:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
11 дек. 2012, 21:00 МСК
11.12.2012, 21:00 МСК
вторник
Составы