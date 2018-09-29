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Легкая атлетика
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Лига 1
Ницца VS ПСЖ
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Ницца - ПСЖ: 29 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Ницца
Ницца
0:3
Ницца - ПСЖ: 29 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 8 тур
Лига 1,
8 тур
Франция
29 сент. 2018, 18:15 МСК
29.09.2018, 18:15 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ницца
мин
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
13
Камара
Ассан Камара
23
Лотомба
Жордан Лотомба
25
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
5
Данильюк
Флавьюс Данильюк
10
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
6
Шнейдерлен
Морган Шнейдерлен
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
9
Дольберг
Каспер Дольберг
7
Маолида
Мизьян Маолида
11
Гуири
Амин Гуири
Запасные
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
-
24
Пельмар
Анди Пельмар
-
20
Аталь
Юсеф Аталь
-
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
-
3
Бамбу
Робсон Бамбу
-
22
Лопеш
Рони Лопеш
-
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
-
27
Труй
Алексис Труй
-
14
Ндой
Дан Ндой
-
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-
События
Матч окончен 0:3
Прошлые матчи
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
19:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
19:00
ПСЖ
2
Ницца
1
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Ницца
0 : 3
ПСЖ
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Ницца
0
ПСЖ
3
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:45
Ницца
1 : 4
ПСЖ
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:45
Ницца
1
ПСЖ
4
04.05.2019
04 мая 2019
сб
18:00
ПСЖ
1 : 1
Ницца
04.05.2019
04 мая 2019
сб
18:00
ПСЖ
1
Ницца
1
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
18:15
Ницца
0 : 3
ПСЖ
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
18:15
Ницца
0
ПСЖ
3
18.03.2018
18 марта 2018
вс
15:00
Ницца
1 : 2
ПСЖ
18.03.2018
18 марта 2018
вс
15:00
Ницца
1
ПСЖ
2
27.10.2017
27 окт. 2017
пт
21:45
ПСЖ
3 : 0
Ницца
27.10.2017
27 окт. 2017
пт
21:45
ПСЖ
3
Ницца
0
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
22:00
Ницца
3 : 1
ПСЖ
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
22:00
Ницца
3
ПСЖ
1
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
22:45
ПСЖ
2 : 2
Ницца
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
22:45
ПСЖ
2
Ницца
2
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
18:00
ПСЖ
4 : 1
Ницца
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
18:00
ПСЖ
4
Ницца
1
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
22:30
Ницца
0 : 3
ПСЖ
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
22:30
Ницца
0
ПСЖ
3
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
18:00
Ницца
1 : 3
ПСЖ
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
18:00
Ницца
1
ПСЖ
3
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
19:00
ПСЖ
1 : 0
Ницца
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
19:00
ПСЖ
1
Ницца
0
28.03.2014
28 марта 2014
пт
22:30
Ницца
0 : 1
ПСЖ
28.03.2014
28 марта 2014
пт
22:30
Ницца
0
ПСЖ
1
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
19:00
ПСЖ
3 : 1
Ницца
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
19:00
ПСЖ
3
Ницца
1
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
22:00
ПСЖ
3 : 0
Ницца
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
22:00
ПСЖ
3
Ницца
0
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
22:00
Ницца
2 : 1
ПСЖ
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
22:00
Ницца
2
ПСЖ
1
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
19:00
Ницца
0 : 0
ПСЖ
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
19:00
Ницца
0
ПСЖ
0
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
20:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
20:00
ПСЖ
2
Ницца
1
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
Ницца
0 : 3
ПСЖ
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
Ницца
0
ПСЖ
3
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Лучший вратарь Европы по отражению ударов − ноунейм из «Ниццы». Почему это не делает его просто лучшим вратарем Европы
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08 января, 17:00
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#Венсан Козьелло
01 февраля 2020, 11:00
Во Франции прощались с самым чудным фанатом. Он ездил на велосипеде с лыжами на ногах и смотрел матчи «Ниццы» с дерева
#Ницца
22 декабря 2019, 11:37
Монолог Диаби: 18-летнего парня, которого выгнали из «Ниццы» за кражу часов более успешного одноклубника
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02 октября 2019, 16:19
#
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04 декабря 2020, 14:40
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04 декабря 2020, 11:43
«Байер» забил шесть голов «Ницце» в Лиге Европы
22 октября 2020, 22:11
В четырех клубах Лиги 1 – коронавирус. Сегодня старт чемпионата
21 августа 2020, 18:06