Ницца - ПСЖ: 20 марта 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Ницца
Ницца
1:0

Ницца - ПСЖ: 20 марта 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 29 тур

Лига 1,

29 тур

Франция
20 марта 2010, 21:00 МСК
20.03.2010, 21:00 МСК
суббота
Стефан Бре
Стефан Бре
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Ницца
мин
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
13
Камара
Ассан Камара
23
Лотомба
Жордан Лотомба
25
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
5
Данильюк
Флавьюс Данильюк
10
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
6
Шнейдерлен
Морган Шнейдерлен
19
Тюрам-Юльен
Кефрен Тюрам-Юльен
9
Дольберг
Каспер Дольберг
7
Маолида
Мизьян Маолида
11
Гуири
Амин Гуири
Запасные
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
-
24
Пельмар
Анди Пельмар
-
20
Аталь
Юсеф Аталь
-
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
-
3
Бамбу
Робсон Бамбу
-
22
Лопеш
Рони Лопеш
-
8
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
-
27
Труй
Алексис Труй
-
14
Ндой
Дан Ндой
-
ПСЖ
мин
1
Навас
Кейлор Навас
5
Маркиньос
Маркиньос
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
22
Диалло
Абду Диалло
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
27
Гуйе
Идрисса Гуйе
15
Перейра
Данилу Перейра
6
Верратти
Марко Верратти
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
7
Мбаппе
Килиан Мбаппе
18
Кен
Мойзе Кен
Запасные
16
Серхио Рико
Серхио Рико
-
20
Курзава
Лайвен Курзава
-
31
Дагба
Колин Дагба
-
25
Баккер
Митчел Баккер
-
21
Эррера
Андер Эррера
-
23
Дракслер
Юлиан Дракслер
-
12
Рафинья
Рафинья
-
8
Паредес
Леандро Паредес
-
10
Неймар
Неймар
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

13.02.2021 13 февр. 2021 сб 19:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 19:00
ПСЖ
2
Ницца
1
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Ницца
0 : 3
ПСЖ
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Ницца
0
ПСЖ
3
18.10.2019 18 окт. 2019 пт 21:45
Ницца
1 : 4
ПСЖ
18.10.2019 18 окт. 2019 пт 21:45
Ницца
1
ПСЖ
4
04.05.2019 04 мая 2019 сб 18:00
ПСЖ
1 : 1
Ницца
04.05.2019 04 мая 2019 сб 18:00
ПСЖ
1
Ницца
1
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 18:15
Ницца
0 : 3
ПСЖ
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 18:15
Ницца
0
ПСЖ
3
18.03.2018 18 марта 2018 вс 15:00
Ницца
1 : 2
ПСЖ
18.03.2018 18 марта 2018 вс 15:00
Ницца
1
ПСЖ
2
27.10.2017 27 окт. 2017 пт 21:45
ПСЖ
3 : 0
Ницца
27.10.2017 27 окт. 2017 пт 21:45
ПСЖ
3
Ницца
0
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 22:00
Ницца
3 : 1
ПСЖ
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 22:00
Ницца
3
ПСЖ
1
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 22:45
ПСЖ
2 : 2
Ницца
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 22:45
ПСЖ
2
Ницца
2
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 18:00
ПСЖ
4 : 1
Ницца
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 18:00
ПСЖ
4
Ницца
1
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 22:30
Ницца
0 : 3
ПСЖ
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 22:30
Ницца
0
ПСЖ
3
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 18:00
Ницца
1 : 3
ПСЖ
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 18:00
Ницца
1
ПСЖ
3
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 19:00
ПСЖ
1 : 0
Ницца
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 19:00
ПСЖ
1
Ницца
0
28.03.2014 28 марта 2014 пт 22:30
Ницца
0 : 1
ПСЖ
28.03.2014 28 марта 2014 пт 22:30
Ницца
0
ПСЖ
1
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 19:00
ПСЖ
3 : 1
Ницца
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 19:00
ПСЖ
3
Ницца
1
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 22:00
ПСЖ
3 : 0
Ницца
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 22:00
ПСЖ
3
Ницца
0
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 22:00
Ницца
2 : 1
ПСЖ
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 22:00
Ницца
2
ПСЖ
1
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 19:00
Ницца
0 : 0
ПСЖ
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 19:00
Ницца
0
ПСЖ
0
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 20:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 20:00
ПСЖ
2
Ницца
1
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 19:00
Ницца
0 : 3
ПСЖ
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 19:00
Ницца
0
ПСЖ
3

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Во Франции прощались с самым чудным фанатом. Он ездил на велосипеде с лыжами на ногах и смотрел матчи «Ниццы» с дерева
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