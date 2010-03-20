Ницца - ПСЖ: 20 марта 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Ницца
Ницца
1:0

Ницца - ПСЖ: 20 марта 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 29 тур

Лига 1,

29 тур

Франция
20 марта 2010, 21:00 МСК
20.03.2010, 21:00 МСК
суббота
Стефан Бре
Стефан Бре
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События

Матч окончен 1:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

13.02.2021 13 февр. 2021 сб 19:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 19:00
ПСЖ
2
Ницца
1
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Ницца
0 : 3
ПСЖ
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Ницца
0
ПСЖ
3
18.10.2019 18 окт. 2019 пт 21:45
Ницца
1 : 4
ПСЖ
18.10.2019 18 окт. 2019 пт 21:45
Ницца
1
ПСЖ
4
04.05.2019 04 мая 2019 сб 18:00
ПСЖ
1 : 1
Ницца
04.05.2019 04 мая 2019 сб 18:00
ПСЖ
1
Ницца
1
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 18:15
Ницца
0 : 3
ПСЖ
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 18:15
Ницца
0
ПСЖ
3
18.03.2018 18 марта 2018 вс 15:00
Ницца
1 : 2
ПСЖ
18.03.2018 18 марта 2018 вс 15:00
Ницца
1
ПСЖ
2
27.10.2017 27 окт. 2017 пт 21:45
ПСЖ
3 : 0
Ницца
27.10.2017 27 окт. 2017 пт 21:45
ПСЖ
3
Ницца
0
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 22:00
Ницца
3 : 1
ПСЖ
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 22:00
Ницца
3
ПСЖ
1
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 22:45
ПСЖ
2 : 2
Ницца
11.12.2016 11 дек. 2016 вс 22:45
ПСЖ
2
Ницца
2
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 18:00
ПСЖ
4 : 1
Ницца
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 18:00
ПСЖ
4
Ницца
1
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 22:30
Ницца
0 : 3
ПСЖ
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 22:30
Ницца
0
ПСЖ
3
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 18:00
Ницца
1 : 3
ПСЖ
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 18:00
Ницца
1
ПСЖ
3
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 19:00
ПСЖ
1 : 0
Ницца
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 19:00
ПСЖ
1
Ницца
0
28.03.2014 28 марта 2014 пт 22:30
Ницца
0 : 1
ПСЖ
28.03.2014 28 марта 2014 пт 22:30
Ницца
0
ПСЖ
1
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 19:00
ПСЖ
3 : 1
Ницца
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 19:00
ПСЖ
3
Ницца
1
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 22:00
ПСЖ
3 : 0
Ницца
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 22:00
ПСЖ
3
Ницца
0
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 22:00
Ницца
2 : 1
ПСЖ
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 22:00
Ницца
2
ПСЖ
1
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 19:00
Ницца
0 : 0
ПСЖ
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 19:00
Ницца
0
ПСЖ
0
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 20:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
21.09.2011 21 сент. 2011 ср 20:00
ПСЖ
2
Ницца
1
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 19:00
Ницца
0 : 3
ПСЖ
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 19:00
Ницца
0
ПСЖ
3

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