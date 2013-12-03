Матч завершен
Ницца
Ницца
0:3
Матч завершен
Монако
Монако
Лига 1, 16 тур

Лига 1,

16 тур

Франция
3 дек. 2013, 22:59 МСК
3.12.2013, 22:59 МСК
вторник
Составы