Матч завершен
Ницца
Ницца
Босетти 63
Ле Марша 77
2:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 52
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
8 дек. 2016, 23:05 МСК
8.12.2016, 23:05 МСК
четверг
Составы
Ницца
мин
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
90
34
Бюрнер
Патрик Бюрнер
90
36
Перро
Ромен Перро
90
24
Бодмер
Матье Бодмер
90
20
Ле Марша
Максим Ле Марша
77'
77'
90
33
Боскальи
Оливье Боскальи
90
34
Марсель
Венсан Марсель
90
8
Лусамба
Арно Лусамба
90
45
Балотелли
Марио Балотелли
46
22
Донис
Анастасиос Донис
68
Запасные
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
2
Суке
Арно Суке
12
Рафетраниана
Альберт Рафетраниана
7
Веркаутерен
Жульен Веркаутерен
39
Маю
Хишам Маю
23
Босетти
Алекси Босетти
63'
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
3
Налдо
Налдо
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
38
Куасси
Эбуэ Куасси
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
90
Смолов
Федор Смолов
52'
52'
90
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
64
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
66
Адамов
Денис Адамов
17
Калешин
Виталий Калешин
91
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
41
Татаев
Алексей Татаев
74
Фомин
Даниил Фомин
78
Воробьев
Дмитрий Воробьев