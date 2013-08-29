Ницца - Аполлон: 29 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Ницца
Ницца
1:0
Первый матч 0:2

Ницца - Аполлон: 29 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Аполлон
Лимассол
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
29 авг. 2013, 21:00 МСК
29.08.2013, 21:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Ницца
мин
31
Данте
Данте
21
Данило
Данило
14
Дурмиси
Риза Дурмиси
10
Уна
Адам Уна
25
Дольберг
Каспер Дольберг
22
Лусамба
Арно Лусамба
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
7
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
43
Сарр
Маланг Сарр
6
Ваге
Мусса Ваге
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
-
34
Бюрнер
Патрик Бюрнер
-
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
-
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
-
26
Маолида
Мизьян Маолида
-
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
-
Аполлон
мин
17
Педру
Жоау Педру
10
Маркович
Саша Маркович
25
Кириаку
Харис Кириаку
87
Гакпе
Серж Гакпе
20
Янниотас
Яннис Янниотас
26
Папулис
Фотис Папулис
44
Юсте
Эктор Юсте
11
Зелая
Эмилио Зелая
Запасные
4
Селимович
Вахид Селимович
-
8
Бесса
Винсен Бесса
-
77
Сардинеро
Адриан Сардинеро
-
2
Нсуе
Эмилио Нсуе
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

29.08.2013 29 авг. 2013 чт 21:00
Ницца
1 : 0
Аполлон
29.08.2013 29 авг. 2013 чт 21:00
Ницца
1
Аполлон
0
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 21:00
Аполлон
2 : 0
Ницца
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 21:00
Аполлон
2
Ницца
0

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