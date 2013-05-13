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Нефтехимик VS Урал
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Нефтехимик - Урал: 13 мая 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
2:2
Нефтехимик - Урал: 13 мая 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 32 тур
ФНЛ,
32 тур
Россия
13 мая 2013, 17:00 МСК
13.05.2013, 17:00 МСК
понедельник
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Нефтехимик
мин
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
29
Roman Denisov
Roman Denisov
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
14
Кленкин
Данил Кленкин
13
Хубаев
Давид Хубаев
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
4
Семенов
Андрей Семенов
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
95
Петров
Илья Петров
-
11
Давлатов
Бобир Давлатов
-
97
Котик
Артем Котик
-
37
Юшин
Александр Юшин
-
Урал
мин
28
Коновалов
Иван Коновалов
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
15
Кулаков
Денис Кулаков
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
5
Егорычев
Андрей Егорычев
55
Максименко
Артем Максименко
Запасные
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
44
Рыков
Владимир Рыков
-
22
Адамов
Арсен Адамов
-
8
Емельянов
Роман Емельянов
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
18:00
Нефтехимик
2 : 3
Урал
25.09.2018
25 сент. 2018
вт
18:00
Нефтехимик
2
Урал
3
13.05.2013
13 мая 2013
пн
17:00
Нефтехимик
2 : 2
Урал
13.05.2013
13 мая 2013
пн
17:00
Нефтехимик
2
Урал
2
14.10.2012
14 окт. 2012
вс
17:00
Урал
3 : 0
Нефтехимик
14.10.2012
14 окт. 2012
вс
17:00
Урал
3
Нефтехимик
0
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«Че ты смеешься?» Игрок «Урала» обиделся на вопрос и ушел с интервью в перерыве. В вопросе было: «Промес выкручивал позвонки»
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На матчи «Уфы» смогут приходить фанаты с антиковидными паспортами
18 января, 14:36