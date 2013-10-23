Нефтехимик - Спартак-Нальчик: 23 октября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
0:0

Нефтехимик - Спартак-Нальчик: 23 октября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
23 окт. 2013, 15:00 МСК
23.10.2013, 15:00 МСК
среда
Михаил Белов
Михаил Белов
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Нефтехимик
мин
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
29
Roman Denisov
Roman Denisov
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
14
Кленкин
Данил Кленкин
13
Хубаев
Давид Хубаев
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
4
Семенов
Андрей Семенов
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
95
Петров
Илья Петров
-
11
Давлатов
Бобир Давлатов
-
97
Котик
Артем Котик
-
37
Юшин
Александр Юшин
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
Нефтехимик
0 : 1
Спартак-Нальчик
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
Нефтехимик
0
Спартак-Нальчик
1
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 18:30
Спартак-Нальчик
3 : 2
Нефтехимик
03.09.2016 03 сент. 2016 сб 18:30
Спартак-Нальчик
3
Нефтехимик
2
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 15:00
Нефтехимик
0 : 0
Спартак-Нальчик
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 15:00
Нефтехимик
0
Спартак-Нальчик
0
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Нефтехимик
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
Спартак-Нальчик
2
Нефтехимик
1
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 16:00
Нефтехимик
3 : 0
Спартак-Нальчик
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 16:00
Нефтехимик
3
Спартак-Нальчик
0
23.07.2012 23 июля 2012 пн 20:00
Спартак-Нальчик
1 : 3
Нефтехимик
23.07.2012 23 июля 2012 пн 20:00
Спартак-Нальчик
1
Нефтехимик
3

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