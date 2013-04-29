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Нефтехимик VS Сочи
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Нефтехимик - Сочи: 29 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
2:0
Нефтехимик - Сочи: 29 апреля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 30 тур
ФНЛ,
30 тур
Россия
29 апр. 2013, 18:00 МСК
29.04.2013, 18:00 МСК
понедельник
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Нефтехимик
мин
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
29
Roman Denisov
Roman Denisov
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
14
Кленкин
Данил Кленкин
13
Хубаев
Давид Хубаев
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
4
Семенов
Андрей Семенов
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
95
Петров
Илья Петров
-
11
Давлатов
Бобир Давлатов
-
97
Котик
Артем Котик
-
37
Юшин
Александр Юшин
-
Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
16:00
Нефтехимик
1 : 0
Сочи
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
16:00
Нефтехимик
1
Сочи
0
27.09.2013
27 сент. 2013
пт
16:00
Сочи
0 : 3
Нефтехимик
27.09.2013
27 сент. 2013
пт
16:00
Сочи
0
Нефтехимик
3
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
Нефтехимик
2 : 0
Сочи
29.04.2013
29 апр. 2013
пн
18:00
Нефтехимик
2
Сочи
0
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
17:00
Сочи
0 : 1
Нефтехимик
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
17:00
Сочи
0
Нефтехимик
1
Новости
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
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В списке ассистентов РПЛ лидирует защитник «Сочи». Почти все голы Заболотного – с его пасов
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19 декабря 2020, 12:17
Комментатор Шмурнов ругал судей в трансляции матча «Спартака» и говорил про «говно никто не купит». Теперь он вне эфиров «Матч ТВ»
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#Александр Шмурнов
13 августа 2020, 19:36
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19 марта, 21:24
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22 февраля, 18:30