Нефтехимик - Сочи: 29 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
2:0

Нефтехимик - Сочи: 29 апреля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
29 апр. 2013, 18:00 МСК
29.04.2013, 18:00 МСК
понедельник
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
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Предварительный состав

Нефтехимик
мин
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
29
Roman Denisov
Roman Denisov
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
14
Кленкин
Данил Кленкин
13
Хубаев
Давид Хубаев
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
4
Семенов
Андрей Семенов
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
95
Петров
Илья Петров
-
11
Давлатов
Бобир Давлатов
-
97
Котик
Артем Котик
-
37
Юшин
Александр Юшин
-
Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

04.04.2014 04 апр. 2014 пт 16:00
Нефтехимик
1 : 0
Сочи
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 16:00
Нефтехимик
1
Сочи
0
27.09.2013 27 сент. 2013 пт 16:00
Сочи
0 : 3
Нефтехимик
27.09.2013 27 сент. 2013 пт 16:00
Сочи
0
Нефтехимик
3
29.04.2013 29 апр. 2013 пн 18:00
Нефтехимик
2 : 0
Сочи
29.04.2013 29 апр. 2013 пн 18:00
Нефтехимик
2
Сочи
0
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 17:00
Сочи
0 : 1
Нефтехимик
01.10.2012 01 окт. 2012 пн 17:00
Сочи
0
Нефтехимик
1

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