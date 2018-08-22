Нефтехимик - Мордовия: 22 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0

Нефтехимик - Мордовия: 22 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
22 авг. 2018, 18:00 МСК
22.08.2018, 18:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Нефтехимик
мин
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
29
Roman Denisov
Roman Denisov
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
14
Кленкин
Данил Кленкин
13
Хубаев
Давид Хубаев
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
4
Семенов
Андрей Семенов
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
95
Петров
Илья Петров
-
11
Давлатов
Бобир Давлатов
-
97
Котик
Артем Котик
-
37
Юшин
Александр Юшин
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

07.07.2019 07 июля 2019 вс 17:00
Мордовия
0 : 1
Нефтехимик
07.07.2019 07 июля 2019 вс 17:00
Мордовия
0
Нефтехимик
1
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
22.08.2018 22 авг. 2018 ср 18:00
Нефтехимик
1
Мордовия
0
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
Мордовия
1 : 0
Нефтехимик
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:00
Мордовия
1
Нефтехимик
0
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 18:00
Нефтехимик
1
Мордовия
0
30.03.2014 30 марта 2014 вс 15:00
Мордовия
2 : 2
Нефтехимик
30.03.2014 30 марта 2014 вс 15:00
Мордовия
2
Нефтехимик
2
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 17:00
Нефтехимик
0 : 1
Мордовия
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 17:00
Нефтехимик
0
Мордовия
1

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