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Нефтехимик VS Мордовия
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Нефтехимик - Мордовия: 28 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1
Нефтехимик - Мордовия: 28 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 11 тур
ФНЛ,
11 тур
Россия
28 авг. 2013, 17:00 МСК
28.08.2013, 17:00 МСК
среда
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Нефтехимик
мин
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
29
Roman Denisov
Roman Denisov
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
14
Кленкин
Данил Кленкин
13
Хубаев
Давид Хубаев
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
4
Семенов
Андрей Семенов
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
95
Петров
Илья Петров
-
11
Давлатов
Бобир Давлатов
-
97
Котик
Артем Котик
-
37
Юшин
Александр Юшин
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
07.07.2019
07 июля 2019
вс
17:00
Мордовия
0 : 1
Нефтехимик
07.07.2019
07 июля 2019
вс
17:00
Мордовия
0
Нефтехимик
1
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
22.08.2018
22 авг. 2018
ср
18:00
Нефтехимик
1
Мордовия
0
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Мордовия
1 : 0
Нефтехимик
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Мордовия
1
Нефтехимик
0
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
18:00
Нефтехимик
1
Мордовия
0
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
Мордовия
2 : 2
Нефтехимик
30.03.2014
30 марта 2014
вс
15:00
Мордовия
2
Нефтехимик
2
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
17:00
Нефтехимик
0 : 1
Мордовия
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
17:00
Нефтехимик
0
Мордовия
1
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