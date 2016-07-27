Нефтехимик - Химки: 27 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0

Нефтехимик - Химки: 27 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
27 июля 2016, 18:00 МСК
27.07.2016, 18:00 МСК
среда
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
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События
Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Нефтехимик
мин
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
29
Roman Denisov
Roman Denisov
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
14
Кленкин
Данил Кленкин
13
Хубаев
Давид Хубаев
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
4
Семенов
Андрей Семенов
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
95
Петров
Илья Петров
-
11
Давлатов
Бобир Давлатов
-
97
Котик
Артем Котик
-
37
Юшин
Александр Юшин
-
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

15.03.2020 15 марта 2020 вс 13:00
Нефтехимик
2 : 2
Химки
15.03.2020 15 марта 2020 вс 13:00
Нефтехимик
2
Химки
2
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 17:00
Химки
3 : 2
Нефтехимик
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 17:00
Химки
3
Нефтехимик
2
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 15:00
Химки
3 : 2
Нефтехимик
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 15:00
Химки
3
Нефтехимик
2
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Химки
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:00
Нефтехимик
1
Химки
0
01.04.2013 01 апр. 2013 пн 17:00
Химки
0 : 0
Нефтехимик
01.04.2013 01 апр. 2013 пн 17:00
Химки
0
Нефтехимик
0
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 16:00
Нефтехимик
1 : 2
Химки
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 16:00
Нефтехимик
1
Химки
2

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