Нефтчи - Скендербеу: 17 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Нефтчи
Баку
0:0
Первый матч 0:1

Нефтчи - Скендербеу: 17 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Скендербеу
Корча
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
17 июля 2013, 19:00 МСК
17.07.2013, 19:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Нефтчи
мин
8
Махмудов
Эмин Махмудов
1
Агаев
Салахат Агаев
25
Петров
Кирилл Петров
93
Мустивар
Сони Мустивар
Запасные
6
Станкович
Воислав Станкович
-
9
Дабо
Багали Дабо
-
7
Алескеров
Намик Алескеров
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

23.07.2013 23 июля 2013 вт 21:00
Скендербеу
1 : 0
Нефтчи
23.07.2013 23 июля 2013 вт 21:00
Скендербеу
1
Нефтчи
0
17.07.2013 17 июля 2013 ср 19:00
Нефтчи
0 : 0
Скендербеу
17.07.2013 17 июля 2013 ср 19:00
Нефтчи
0
Скендербеу
0

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