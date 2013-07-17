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Нефтчи VS Скендербеу
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Нефтчи - Скендербеу: 17 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Нефтчи
Баку
0:0
Первый матч 0:1
Нефтчи - Скендербеу: 17 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Скендербеу
Корча
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов,
2 раунд
17 июля 2013, 19:00 МСК
17.07.2013, 19:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Нефтчи
мин
8
Махмудов
Эмин Махмудов
1
Агаев
Салахат Агаев
25
Петров
Кирилл Петров
93
Мустивар
Сони Мустивар
Запасные
6
Станкович
Воислав Станкович
-
9
Дабо
Багали Дабо
-
7
Алескеров
Намик Алескеров
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
23.07.2013
23 июля 2013
вт
21:00
Скендербеу
1 : 0
Нефтчи
23.07.2013
23 июля 2013
вт
21:00
Скендербеу
1
Нефтчи
0
17.07.2013
17 июля 2013
ср
19:00
Нефтчи
0 : 0
Скендербеу
17.07.2013
17 июля 2013
ср
19:00
Нефтчи
0
Скендербеу
0
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